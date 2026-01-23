『梨泰院クラス』で悪役演じたアン・ボヒョン、筋肉隆々な姿に世界中から反響 『スプリング･フィーバー』オフショット
韓国俳優のアン・ボヒョン（37）が、23日までに所属事務所・AMエンターテインメントの公式インスタグラムに登場。出演している韓国ドラマ『スプリング･フィーバー』（英題：『Spring Fever』）での、筋肉隆々なオフショットが公開された。
【写真】「あまりにもメロいメロすぎる」ドラマ撮影中でも筋肉隆々なアン・ボヒョン
投稿では「今日も訪れた“スプ” DAY記念“ソン・ジェギュ”集Zip.」と題し、「フィジカルは男前なのに心はかわいらしい…」とアン・ボヒョン演じるソン・ジェギュにまつわるコメントをし、鍛え上げられた筋肉が際立つTシャツ姿や、犬に触れる姿、筋肉隆々な大きな背中ショットなどを披露している。
ほかにも、話題となったアン・ボヒョンが赤ちゃんを抱いたショットもアップ。赤ちゃんを抱きあやすほほ笑ましいショットや、上裸姿も公開され、かわいらしい雰囲気やクールな雰囲気まで、ギャップが激しいオフショットとなっていた。
ファンからは「本当にあまりにもメロいメロすぎる」「私たちのジェギュかっこいい」「早く月曜日にならないかな」などの反響が寄せられている。
アン・ボヒョンは、中学・高校とアマチュアボクシング選手として活躍し、釜山の代表選手として全国大会に出場。2020年『梨泰院クラス』で悪役チャン・グンウォンを好演、21年『ユミの細胞たち』ではキム・ゴウンを相手に、女心に鈍感だけど真っ直ぐで心優しいアラサー男子を演じた。
