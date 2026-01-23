歌手の工藤静香（55）が23日、自身のインスタグラムを更新。手料理を紹介した。

工藤は「ビビが狙っている！笑」と書き出し、手料理越しの愛犬の姿をアップ。料理については「ヨーグルトに塩麹を入れたもっちりヨーグルトお勧めです。何にでも合います！甘いのしょっぱいのも！この間の豆腐ドレッシングにも入れました」と伝えた。

そして「私はグリークヨーグルトでするのが時短ですきです！出来上がったら乾燥ハーブをまぶしたり型にいれたり」とアレンジも。「あと絹ごし豆腐を水切りしてから、塩麹や味噌で1日漬けるのも、めちゃくちゃ美味しいです！」と勧めた。

また「最初は手間がかかるけど、色々な野菜を漬けておくと、即盛り合わせにできるので忙しい朝もバッチリです！」とつづった。

さらにストーリーズではスイーツも紹介。「チョコは80カカオ」「レンチン」「バナナ 卵 てんさい糖 チョコレートのみ！」という「ふわふわバナナチョコケーキ」の写真を披露した。

この投稿にフォロワーからは「お手軽クリームチーズみたいな感覚かな？美味しそう」「ビビちゃん、見てますねー 可愛い」「センスがめちゃくちゃ良いです」「どんな味なんだろ」「主婦の鏡です！憧れる〜」「すごくヘルシーですね 見習わないと…」などの声が集まった。