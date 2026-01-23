株式会社マーナは2026年1月22日、一気にたためるバッグ「Shupatto コンパクトバッグ M 10周年記念モデル」を数量限定で発売した。価格は2,750円（税込）。

デザインテーマ「THE ESSENSE -本質-」のもと、「HIGHLIGHT -強調-」と「INCEPTION -構想-」の2種、それぞれ2色を用意する。

プリーツ構造により両端を引っ張ると一気に帯状にたため、あとはまとめて留めるだけでコンパクトになる。バッグ使用時は約35×30cm、折りたたみ時は約直径6×8cmだ。容量は約15L、耐荷重は5kg、素材はポリエステル製となる。

「HIGHLIGHT -強調-」はプリーツにラインをあしらい、メーカーによれば一気にたためる動きやたたんだ時の表情の違いも楽しめるという。「INCEPTION -構想-」は開発時の発想や設計に焦点を当て、図面をモチーフとしたデザインで、当時デザイナーが描いた実際のスケッチをあしらったという。

Shupattoバッグは2015年11月に初代モデル発売以降、従来のポータブルバッグに対する「たたむのが面倒」「付属の袋にきちんと入らない」という潜在的な不満を解消するために開発された製品とのこと。

製品概要 製品名：Shupatto コンパクトバッグ M 10周年記念モデル

価格：2,750円（税込）

カラー：4色（HIGHLIGHT ブルー・ブラック、INCEPTION ブルー・セピア）

発売日：2026年1月22日

発売日：2026年1月22日

折りたたみバッグの使いやすさを追求

メーカーによれば従来のポータブルバッグの「付属袋に入らない」という課題を解決したとされる。容量15Lと耐荷重5kgの組み合わせは、日常の買い物や小旅行での使用を想定した設計といえる。折りたたみバッグの使いやすさを求める人や、携帯性を重視する日常使いのサブバッグを探している人に適した選択肢だろう。

