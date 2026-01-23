【いつか宇宙から】 1月23日 公開

小学館は1月23日、「ゲッサン」でリニューアル連載中の「いつか宇宙から」第1章「17歳になったなら（1）」をサンデーうぇぶりにて公開した。

本作は2010年に「ゲッサン」にて掲載されてた西森博之氏の「いつか空から」を、「からかい上手の（元）高木さん」の稲葉光史氏が描くリニューアル連載。生徒の誰もが一目置く学校の人気者・中川祐紀は、17歳の誕生日に自分が宇宙人だと告げられる。 勿論信じない祐紀だったが、彼には「とある能力」が発現していて……。

【あらすじ】

生徒の誰もが一目置く学校の人気者、中川祐紀。 順風満帆で朗らか、幸せな日常を送る彼は、 １７歳の誕生日に父親から衝撃の事実を知らされる。 「実はお前は宇宙人なんだ」…と。 勿論信じない祐紀だったが、彼には「とある能力」が発現していて…！？ 2010にゲッサンに掲載された西森博之先生の伝説的作品を… 『からかい上手の（元）高木さん』の稲葉光史先生が鮮やかに描く、 リニューアル新連載スタート！！

(C)西森博之・稲葉光史/小学館