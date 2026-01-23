【第12話】 1月23日 公開

竹書房は1月23日、わたにし氏によるマンガ「イマカノ リアル女子でアップデート！理想のカノジョとHしたい」第12話「メイドでプレイ」を竹コミ！にて公開した。

本作はイマジナリーカノジョ「ナリ」がいるコミュ障男子のクータが、ナリと交わるために現実の女性を知ろうとする青春白書。第12話では、ナリが実体化する手がかりを探すために部長の家に。豪邸に驚きつつ、クータがメイド服を着ることになり……。

なお現在、竹コミ！では第11話など一部エピソードが無料公開されている。

【イマカノ リアル女子でアップデート！理想のカノジョとHしたい】

イマカノ"にはアソコがない...!?――田舎で育ったコミュ障男子・クータにはイマジナリーカノジョがいる。妄想なのにまるでリアルな彼女・ナリは、ちょっぴり嫉妬深いけど、美人でエッチで家庭的で...とにかく最高の彼女。そんな彼女とHするには、現実の女を知って、イマジナリーの解像度を上げないといけないようで...。彼女一途だけどハーレム形成!?――新感覚青春ラブコメ！

(C)わたにし・竹書房