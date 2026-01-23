JR東日本千葉支社は2026年1月24日(土)〜3月8日(日)まで、外房エリアの神社と鉄道の魅力を楽しむイベント「列車で行く外房神社巡り エキタグスタンプラリー」を開催します。駅スタンプアプリ「エキタグ」を活用し、対象の駅と神社を巡ってデジタルスタンプを集める企画。スタンプを集めると、さまざまな特典をGETできます。

「デジタル御朱印」ならぬ「エキタグ」でスタンプを収集

「神社巡り」と聞くと、厳かな雰囲気の中で御朱印帳を開く……そんなアナログで静謐な時間を想像するかもしれません。しかし、今回のJR東日本千葉支社の提案は一味違います。

「ピッ」とスマホをかざすだけ！令和の参拝スタイル

今回開催される「列車で行く外房神社巡り」は、ジェイアール東日本企画が提供するアプリ「エキタグ」をフル活用したハイテク・スタンプラリーです。対象の駅や神社に設置されたNFCタグにスマホを「ピッ」とかざすだけでスタンプが手に入るという、賽銭箱に小銭を投げるよりもスピーディーな仕様となっています。

駅名標が当たるかも！？コンプリートのご利益が豪華すぎる

全てのスタンプを集めた利用者には、限定の「達成賞スタンプ」が授与されるほか、抽選で実際に外房線や内房線の駅で使用されていた「本物の駅名標」が当たるチャンスも。神様からのご利益が「鉄道部品」という、ファンにはたまらない展開が待っています。

全スタンプ達成者プレゼント（イメージ）

駅から神社までガチで歩く！「巡礼」という名の運動!?

「デジタルだから指先だけで終わるんでしょ？」と思ったあなた、甘い、甘すぎます。このスタンプラリー、対象スポットを見てみると、なかなかの「行脚」を要求してきます。

一之宮から料理の神様まで！個性豊かな6つの聖地

対象となるのは、外房線・内房線沿線といすみ鉄道の6つの駅と6つの神社。駅と神社の両方でスタンプを獲得する必要があります。

・玉前神社（上総一ノ宮駅）：上総国一之宮。1200年以上の歴史を持つ「上総の裸まつり」でも知られる古社です。（上総一ノ宮駅から徒歩約8分）

・遠見岬神社（勝浦駅）：富と勝ち運を授かる神。2月21日〜3月3日は「かつうらビッグひな祭り」を開催。石段に並ぶお雛様で有名なあの景色を拝めます。（勝浦駅から徒歩約10分）

・天津神明宮（安房天津駅）：源頼朝ゆかりの地。房総の伊勢神宮とも称される由緒正しき神社。（安房天津駅から徒歩約27分またはバスおよび徒歩約8分）

・高家神社（千倉駅）：日本で唯一「料理の神様」を祀る神社。包丁式の奉納など独特の文化が息づいています。（千倉駅から徒歩約26分またはバスおよび徒歩約19分）

・安房神社（館山駅）：安房国一之宮。金運アップのパワースポットとしても名高い、房総の最南端エリア。（館山駅からバスおよび徒歩約30分）

・国吉神社（いすみ鉄道 国吉駅）：諏訪大社の分社として創建された、1,500年以上の歴史を持つ神社。境内には「上総出雲大社」も鎮座。（いすみ鉄道国吉駅から徒歩約12分）

神社スタンプ※（ ）内は最寄り駅（イメージ）

駅スタンプ（イメージ）

特急「わかしお・さざなみ」に乗って記念証をゲット！

わかしお・さざなみ利用スタンプ（イメージ）

さらに、特急列車を利用して勝浦駅を訪れると、先着3,000名に「記念参加証」がプレゼントされます。優雅に特急で移動し、駅から歩いて参拝する。筋肉痛の後に訪れる達成感は、まさにデジタルと伝統が融合した現代の「悟り」と言えるでしょう。

冬の澄んだ空気の中、房総の海風を感じながら、新しい「巡礼」に出かけてみてはいかがでしょうか。

（画像：JR東日本千葉支社）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）