早見優が自身のInstagramを更新し、小泉今日子との2ショットを公開した。

■早見優「同い年だと知って、44年越しに一気に親近感」

1月21日、1966年（丙午）生まれのミュージシャンが集結するスペシャルライブ『ROOTS66-NEW BEGINNING 60- supported by tabiwa』の記者会見が行われた。この『ROUTS66』は、彼らが40歳を迎えた2006年に大阪城ホールとZepp To kyoで開催された。続く50歳の節目である2016年には、仙台で開催された。そして、全員が60歳（還暦）という大きな節目になる2026年の今年、待望の3度目の開催が決定された。今回の祝祭は、3月20日に東京ガーデンシアター、3月22日には大阪城ホールで開催される。会見には、東京公演のステージに華を添える早見と、大阪公演に参加する小泉も登壇した。

早見は「今日子ちゃんと同い年だと知って、44年越しに一気に親近感。同級生トークに心がポカポカした1日」と綴り、小泉との親密な2ショットを公開した。共に「花の82年組」と呼ばれ、時代を創ったレジェンド同士が肩を寄せ合い、笑顔を見せている。

小泉は、鮮やかな赤のトップスにグレーのパンツ姿、早見は赤と黒の豹柄トップスにレザーパンツ

とスタイリッシュな装いで登場したふたり。小泉が早見の肩を抱き寄せる親密な2ショットにSNSでは「同期アイドル2ショットやばい！」「82年組のレジェンドふたり」「丙午生まれ最強ですね」「KYON2（キョンキョン）＆Nancyの笑顔が素敵」「同窓会みたい」と様々なコメントが集まっている。

早見は、他にも「このグループ写真、最高」と綴り、会見を彩った豪華メンバーとの集合写真を公開。そこには、斉藤和義、渡辺美里、スガ シカオ、永井真理子、田島貴男（Original Love）といった、日本の音楽史に名を連ねたアーティストたちが並んでいる集合ショット（2枚目）も披露した。

