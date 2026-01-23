【AJCC／追い切り診断】想定8人気前後に高評価「A」で“穴に一考”　動きに豪快さが戻り「歯車が再び噛み合い始めた」

第67回（25日／GII、中山2200m）には、4歳世代からショウヘイとジョバンニ、待望の重賞タイトルを目指すドゥラドーレスなどが出走予定。

本記事では、出走各馬の追い切りを診断し、高評価の有力馬や穴馬をピックアップ。ここでは「ノースブリッジ」を取り上げる。

■ノースブリッジ

約1年ぶりの長久明けながら、長々とプール、坂路で地味な運動メニューをこなしてきた甲斐あり、全く休養前と変わらない馬体重で当日に登場することに成功してみせた本馬。結果は伴わなかったが、やはり長期休養明けであることに尽きる結果だった。

【調教動画】2026年 アメリカジョッキークラブカップ｜JRA公式

そこから今回はWコースで入念。1週前はCWで6F83.5-66.5-52.2-37.5-11.6をマーク。ラストまでフォームが崩れず、ゴール後まで攻めたりと質を上げることができた。長い休み明けを一度使われた効果が静かに現れている。最終追いはCWで6F83.2-5F66.2-51.1-36.9-11.5と首の使い方にも余計な力みがく推進力がある走り。落ち着いた気配の中に、闘争心だけが程よく残る好状態だ。

今は心身の歯車が再び噛み合い始め、動きに豪快さが戻り、跳ぶかのようなフットワークに。血統が示す先行力と、追い切りで戻ってきた豪快なフットワークが重なり、走りの質は一段上向いた。これで本来の先行策が叶うようなら面白い。穴に一考。

総合評価「A」