[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇90銘柄・下落179銘柄（東証終値比）
1月23日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは300銘柄。東証終値比で上昇は90銘柄、下落は179銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが14銘柄、値下がりは51銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は750円安と大幅安に売られている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7603> ジーイエット 285 +80（ +39.0%）
2位 <4960> ケミプロ 844 +212（ +33.5%）
3位 <7599> ＩＤＯＭ 1670 +300（ +21.9%）
4位 <5820> 三ッ星 851 +150（ +21.4%）
5位 <6629> Ｔホライゾン 1414.1 +225.1（ +18.9%）
6位 <5216> 倉元 244.3 +36.3（ +17.5%）
7位 <3917> アイリッジ 727 +100（ +15.9%）
8位 <4597> ソレイジア 32.6 +2.6（ +8.7%）
9位 <9029> ヒガシＨＤ 2204 +174（ +8.6%）
10位 <3202> ダイトウボウ 139.1 +9.1（ +7.0%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7512> イオン北海道 807.1 -147.9（ -15.5%）
2位 <3968> セグエＧ 568 -56（ -9.0%）
3位 <4881> ファンペップ 88.8 -5.2（ -5.5%）
4位 <2411> ゲンダイ 480 -23（ -4.6%）
5位 <4098> チタン 1363.1 -64.9（ -4.5%）
6位 <7624> ＮａＩＴＯ 138 -6（ -4.2%）
7位 <7902> ソノコム 1120 -45（ -3.9%）
8位 <1678> 野村インド株 333 -11.7（ -3.4%）
9位 <7602> レダックス 214.5 -7.5（ -3.4%）
10位 <4584> キッズバイオ 292.6 -9.4（ -3.1%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4543> テルモ 2170.1 +10.6（ +0.5%）
2位 <3402> 東レ 1163.7 +5.2（ +0.4%）
3位 <4689> ラインヤフー 407.4 +1.4（ +0.3%）
4位 <4507> 塩野義 3160 +10.0（ +0.3%）
5位 <7011> 三菱重 4615 +14（ +0.3%）
6位 <2914> ＪＴ 5659.5 +11.5（ +0.2%）
7位 <1928> 積水ハウス 3580 +5.0（ +0.1%）
8位 <7974> 任天堂 10410 +10（ +0.1%）
9位 <4568> 第一三共 3136 +3.0（ +0.1%）
10位 <9434> ＳＢ 214.8 +0.2（ +0.1%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <9984> ＳＢＧ 4218 -56（ -1.3%）
2位 <4062> イビデン 8188 -96（ -1.2%）
3位 <6857> アドテスト 23290 -240（ -1.0%）
4位 <6146> ディスコ 67355 -595（ -0.9%）
5位 <4506> 住友ファーマ 2245.1 -17.9（ -0.8%）
6位 <9501> 東電ＨＤ 683 -5.0（ -0.7%）
7位 <5406> 神戸鋼 2304.5 -13.5（ -0.6%）
8位 <6301> コマツ 5642 -33（ -0.6%）
9位 <8267> イオン 2227 -13.0（ -0.6%）
10位 <1812> 鹿島 6466.9 -37.1（ -0.6%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
