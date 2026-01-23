　1月23日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは300銘柄。東証終値比で上昇は90銘柄、下落は179銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は73銘柄。うち値上がりが14銘柄、値下がりは51銘柄と売りが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は750円安と大幅安に売られている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の23日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7603>　ジーイエット　　　　285　　 +80（ +39.0%）
2位 <4960>　ケミプロ　　　　　　844　　+212（ +33.5%）
3位 <7599>　ＩＤＯＭ　　　　　 1670　　+300（ +21.9%）
4位 <5820>　三ッ星　　　　　　　851　　+150（ +21.4%）
5位 <6629>　Ｔホライゾン　　 1414.1　+225.1（ +18.9%）
6位 <5216>　倉元　　　　　　　244.3　 +36.3（ +17.5%）
7位 <3917>　アイリッジ　　　　　727　　+100（ +15.9%）
8位 <4597>　ソレイジア　　　　 32.6　　+2.6（　+8.7%）
9位 <9029>　ヒガシＨＤ　　　　 2204　　+174（　+8.6%）
10位 <3202>　ダイトウボウ　　　139.1　　+9.1（　+7.0%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7512>　イオン北海道　　　807.1　-147.9（ -15.5%）
2位 <3968>　セグエＧ　　　　　　568　　 -56（　-9.0%）
3位 <4881>　ファンペップ　　　 88.8　　-5.2（　-5.5%）
4位 <2411>　ゲンダイ　　　　　　480　　 -23（　-4.6%）
5位 <4098>　チタン　　　　　 1363.1　 -64.9（　-4.5%）
6位 <7624>　ＮａＩＴＯ　　　　　138　　　-6（　-4.2%）
7位 <7902>　ソノコム　　　　　 1120　　 -45（　-3.9%）
8位 <1678>　野村インド株　　　　333　 -11.7（　-3.4%）
9位 <7602>　レダックス　　　　214.5　　-7.5（　-3.4%）
10位 <4584>　キッズバイオ　　　292.6　　-9.4（　-3.1%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4543>　テルモ　　　　　 2170.1　 +10.6（　+0.5%）
2位 <3402>　東レ　　　　　　 1163.7　　+5.2（　+0.4%）
3位 <4689>　ラインヤフー　　　407.4　　+1.4（　+0.3%）
4位 <4507>　塩野義　　　　　　 3160　 +10.0（　+0.3%）
5位 <7011>　三菱重　　　　　　 4615　　 +14（　+0.3%）
6位 <2914>　ＪＴ　　　　　　 5659.5　 +11.5（　+0.2%）
7位 <1928>　積水ハウス　　　　 3580　　+5.0（　+0.1%）
8位 <7974>　任天堂　　　　　　10410　　 +10（　+0.1%）
9位 <4568>　第一三共　　　　　 3136　　+3.0（　+0.1%）
10位 <9434>　ＳＢ　　　　　　　214.8　　+0.2（　+0.1%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　　 4218　　 -56（　-1.3%）
2位 <4062>　イビデン　　　　　 8188　　 -96（　-1.2%）
3位 <6857>　アドテスト　　　　23290　　-240（　-1.0%）
4位 <6146>　ディスコ　　　　　67355　　-595（　-0.9%）
5位 <4506>　住友ファーマ　　 2245.1　 -17.9（　-0.8%）
6位 <9501>　東電ＨＤ　　　　　　683　　-5.0（　-0.7%）
7位 <5406>　神戸鋼　　　　　 2304.5　 -13.5（　-0.6%）
8位 <6301>　コマツ　　　　　　 5642　　 -33（　-0.6%）
9位 <8267>　イオン　　　　　　 2227　 -13.0（　-0.6%）
10位 <1812>　鹿島　　　　　　 6466.9　 -37.1（　-0.6%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

株探ニュース