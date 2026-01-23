FRUITS ZIPPER・月足天音、あす“NHK生放送”を欠席「体調不良のため」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの月足天音が、体調不良のためあす24日に出演を予定していたNHK『Venue101』を欠席することが分かった。23日、同グループが公式Xで発表した。
【動画】強すぎる！FRUITS ZIPPER・月足天音、完全ノーメイクでダンス
同グループは【お知らせ】と題し、「メンバーの月足天音は体調不良のため、1/24(土)に出演予定のNHK「Venue101」を欠席させていただきます」と発表。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、直前のご案内となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
続けて「今後は本人の体調を最優先に、回復に努めてまいります」とし、「引き続き、FRUITS ZIPPERと月足天音へのご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
また、同番組の公式Xも「明日23:00〜Venue101 生放送 FRUITS ZIPPER 月足天音さんは体調不良のため番組を欠席されることになりました。お大事になさってください」とメッセージを送った。
月足をめぐっては、昨年6月から体調不良が続き、音楽番組などを欠席。7月28日に一定期間休養すると発表され、9月13日に復帰していた。
【動画】強すぎる！FRUITS ZIPPER・月足天音、完全ノーメイクでダンス
同グループは【お知らせ】と題し、「メンバーの月足天音は体調不良のため、1/24(土)に出演予定のNHK「Venue101」を欠席させていただきます」と発表。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、直前のご案内となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、同番組の公式Xも「明日23:00〜Venue101 生放送 FRUITS ZIPPER 月足天音さんは体調不良のため番組を欠席されることになりました。お大事になさってください」とメッセージを送った。
月足をめぐっては、昨年6月から体調不良が続き、音楽番組などを欠席。7月28日に一定期間休養すると発表され、9月13日に復帰していた。