“不倫”“モラハラ”“復讐”描く衝撃作 桃月なしこ主演＆元女優役 横野すみれは不倫相手役
縦型ショートドラマ『セイサイのシナリオ』が、23日から縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」で配信を開始した。主演は桃月なしこ。不倫やモラハラによって人生を壊された元女優が、自らの手で運命を書き直していく復讐と再生の物語となる。
【写真】大鳥明日実役の桃月なしこ 良平の不倫相手・才川桜役に横野すみれ
本作は、岩島朋未とSORAJIMAによる同名Webtoonを原作とした完全実写化作品。人気脚本家の夫と結婚し、子どもにも恵まれた元女優・明日実を桃月が演じる。幸せな家庭生活を送っているはずだった明日実だが、夫・良平のモラハラが日常的にエスカレートし、さらに不倫相手の桜の存在が明らかになることで、その生活は一変する。
夫役の良平を熊木陸斗、不倫相手の桜を横野すみれが演じる。屈辱と裏切りの中で全てを失った明日実は、再び女優として舞台に立ち、復讐のための“新たなシナリオ”を書き始める。愛と憎悪が交錯する中で、彼女が選ぶ結末が物語の大きな軸となる。
本作の特徴の一つが縦型映像表現だ。洗われない食器や奪われていく選択権といった日常のディテールを、至近距離のフレームで映し出すことで、モラハラや精神的支配が生活の中に溶け込んでいく恐怖をリアルに描いている。
また、脚本家である夫と、そのシナリオの中で生きてきた妻という構図を通じ、「人生を誰が書いているのか」という問いを投げかける点も見どころだ。演じさせられる側だった主人公が、自らの人生の“書き手”へと立場を逆転させていく過程が物語に緊張感を与える。
制作には、GOKKOと日本テレビが共同運営するショートドラマブランド『毎日はにかむ僕たちは。』のプロデューサー・スタッフ陣が参加。SNS総再生回数26億回超、TikTok平均再生回数400万回を誇るトップクラスのチームが、これまで培ってきた演出力を注ぎ込んだ。
【写真】大鳥明日実役の桃月なしこ 良平の不倫相手・才川桜役に横野すみれ
本作は、岩島朋未とSORAJIMAによる同名Webtoonを原作とした完全実写化作品。人気脚本家の夫と結婚し、子どもにも恵まれた元女優・明日実を桃月が演じる。幸せな家庭生活を送っているはずだった明日実だが、夫・良平のモラハラが日常的にエスカレートし、さらに不倫相手の桜の存在が明らかになることで、その生活は一変する。
本作の特徴の一つが縦型映像表現だ。洗われない食器や奪われていく選択権といった日常のディテールを、至近距離のフレームで映し出すことで、モラハラや精神的支配が生活の中に溶け込んでいく恐怖をリアルに描いている。
また、脚本家である夫と、そのシナリオの中で生きてきた妻という構図を通じ、「人生を誰が書いているのか」という問いを投げかける点も見どころだ。演じさせられる側だった主人公が、自らの人生の“書き手”へと立場を逆転させていく過程が物語に緊張感を与える。
制作には、GOKKOと日本テレビが共同運営するショートドラマブランド『毎日はにかむ僕たちは。』のプロデューサー・スタッフ陣が参加。SNS総再生回数26億回超、TikTok平均再生回数400万回を誇るトップクラスのチームが、これまで培ってきた演出力を注ぎ込んだ。