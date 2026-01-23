俳優の瀬戸康史（37）が20日放送のフジテレビ「EXITV」（火曜深夜1・15）に出演し、2歳になった第1子の子育てについて語った。

2020年に女優・山本美月と結婚し、23年に第1子が誕生。子育てで大事にしていることは「自由さ」で「あんまり過保護になり過ぎないっていうのと…僕、怒るんですけど」と意外な顔を明かすとEXITの2人は「えーっ!?」と驚きの声を上げた。

「怒るけど怒り過ぎない」ことを心掛けている瀬戸に対して妻の山本は「まったく怒らない」という。「怒る人は必要なんですけど、怒り過ぎるのは良くないからあんまり怒らないように伝えるようにしている。“これこうしたら痛いでしょ”とかそういう伝え方はしている」と話す瀬戸に、兼近大樹は「怒るっていっても優しいですもんね」。

穏やかなイメージの瀬戸だが「怒る時は“ダメ！”って大きな声で怒る」のだという。「何かしようとした時に“怒っていいの？”“嫌”って言うから止めるみたいな。ストッパーになるものがないとなと思って」と子育てルールを明かした。

同じく2歳児のパパであるりんたろー。は「俺怒れないのよ。ママ期が終わってパパに来てくれてる時だからうれし過ぎて、顔とか踏まれてもニヤニヤしてる」と幸せそう。兼近は「普段から人に言えないタイプだから子供にも言えないよな」と突っ込んでいた。