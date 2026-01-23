俳優の原田龍二（55）が23日、TOKYO MX「5時に夢中！（月〜金曜後5・00）にゲスト出演し、過去の不倫スキャンダルをこすり倒される一幕があった。

番組では、建造物損壊容疑で逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松容疑者が当面謹慎し、出演予定だった舞台を休演するとの記事を紹介。不手際で自分に代役を立てられた経験について問われた。

かつて同番組の金曜MCで、出演のたびに19年に起こした“4WD不倫”をいじられる原田は、「僕が出るから取り上げるんでしょう？」と制作サイドに愚痴をこぼした。その上で「頼まざるを得なくなったことはありますね。細かいことは言いませんけど」と続け、笑わせた。

しかし、こうした話題に容赦ないのが「5時夢」。金曜MCのミッツ・マングローブは「ここの時空だけは、何の代役みたいなのはなかったですけど、他はてんやわんやだったみたいですね」と皮肉まじりにぶっちゃけた。

原田は実際、問題による謹慎期間はなかったといい、代役を立ててもらった仕事はあったものの、「5時夢」には通常通り出演したという。「ここの時空は不思議となかったですね。やり続けてましたからね。おかげさまで、普通に」。さらに「謹慎にもできたんですか？僕を」と、スタジオのスタッフに問いかけて笑いを誘った。