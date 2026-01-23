今オフのFA市場で最も評価の高かったのがシカゴ・カブス所属のカイル・タッカー外野手だった。チャンスに強く、左右に打ち分ける打撃が最大のストロングポイントだが、守備も秀逸。俊足を生かして守備範囲が広く、肩も強い。2022年にはゴールドグラブ賞も受賞している。カブス1年めの昨年は期待通りの結果とはいかなかったが、それでも打率.266、22本塁打、73打点、25盗塁と一定の成績を残し、改めて能力の高さを証明した。環境が変われば打率3割、30本塁打、30盗塁の「トリプルスリー」も十分に狙える存在だ。

そんな彼の新たなチームは大方の予想通り、ロサンゼルス・ドジャースに決まった。

1月21日（日本時間22日）、タッカーの入団発表会見がおこなわれた。契約内容は破格の4年総額2億4000万ドル（約372億円）。年俸換算でいえば約93億円で、これは大谷の105億円に次ぐMLB第2位の高給取りとなる。会見内で、デーブ・ロバーツ監督は打順を「2番か3番になると思う」と言及した。

すると多くの米メディアが早速、今季のド軍の打順を予想。各社、それぞれ特徴のある打順を予想したが、最も多かったのが下記のものだった。

1番DH 大谷翔平、2番遊撃 ムーキー・ベッツ、3番右翼 カイル・タッカー

4番捕手 ウィル・スミス、5番一塁 フレディ・フリーマン、6番左翼 テオスカー・ヘルナンデス

7番三塁 マックス・マンシー、8番中堅 アンディ・パヘス、9番二塁 トミー・エドマン

「左打者の大谷に始まり、きれいに『左・右』が9番のエドマンまで並んでいます（しかも彼はスイッチでもある）。打順を組むにあたって、監督としてはこのような“ジグザグ打線”が理想なんです。なぜなら、ピンチで左打者が続けば左投手をリリーフ起用するのは鉄則ですが、このジグザグ打線だと、それもできなくなります。現状、MLBでは投手のワンポイントリリーフが禁止されていて、これもド軍打線にとっては追い風。しかも、9人全員がスーパースターですからね。こんな打線のチームはほかにどこにもありませんし、開幕前ですが、他球団の監督から『反則だ！』といった声が多く上がっています」（現地記者）

今オフ、ド軍はタッカーだけでなく、メジャー通算253セーブを誇る、現役最強ストッパーであるエドウィン・ディアスも獲得している。2人を獲得するために投資した額は、約480億円にも上る。しかも、恐ろしいことに、ア・リーグで2年連続サイ・ヤング賞のタリク・スクーバル投手の獲得まで画策しているのだ。

「現在、スクーバルとデトロイト・タイガースは契約の交渉中です。スクーバルが年俸3200万ドル（約50億円）を要求しているのに対し、タイガースの提示は1900万ドル（約30億円）。その差は20億円もあります。しかも、スクーバルは来季オフにFA権を取得して行使すれば、年俸50〜70億円の4年契約が最低ラインでしょう。とてもタイガースが払える金額ではありません。FAで出て行かれるくらいなら、今季中にいい話があれば、トレードで放出することは想像に難しい話ではありません。黙って出ていかれれば、見返りなしですから。もしド軍がそのトレード相手となれば、今季ローテーション入りが確実のエメット・シーハン投手ほか、有望株の選手を3〜4人付けてスクーバルとのトレードになるでしょう。

ただ実現すれば、最強ストッパーに始まり、最高評価の外野手、さらに2年連続のサイ・ヤング賞投手の獲得ですからね。各球団の関係者のみならず、ド軍のファンからも『やり過ぎだ！』という声が出始めています」（同前）

1976年にMLBで初めてFA制度が導入されると、資金力が豊富なニューヨーク・ヤンキースが常にリードしてきた。札束攻勢はもとより、他球団と契約寸前の選手に横やりを入れ、獲得したこともあった。そのためヤ軍は“金満球団”そして“悪の帝国”とまで揶揄されるようになった。

そのヤ軍はこのところFA市場では連敗続き。代わってド軍が「悪の帝国」と呼ばれる日は、もうすぐやってくるだろう──。