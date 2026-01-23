「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」が公開延期。2026年2月中に新たな公開日を発表
【劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉】 公開日 未定
映画「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉」の公開延期が、1月23日に発表された。
本作は、「魔法少女まどか☆マギカ」シリーズの映画化第三弾「劇場版 魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語」の続編となるアニメーション映画。2026年2月に公開予定であったが、製作上の都合により公開時期が変更された。新たな公開日については、2026年2月中に発表するとのこと。
なお、購入済みのムビチケ・前売券は、公開時にそのまま使用できるという。
【『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』予告第2弾】
(C)Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project