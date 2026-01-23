サム・ライミ監督「自分にしかできない。だから私がやるんだ」 唯一無二の撮影現場が語られる『HELP／復讐島』特別映像解禁
サム・ライミ監督の映画『HELP／復讐島』より、キャストのレイチェル・マクアダムスとディラン・オブライエン、ライミ監督のコメントを、メイキング映像と共に収めた特別映像が解禁された。
【動画】レイチェル・マクアダムスらがサム・ライミ監督を語る特別映像
『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』（2022）、「スパイダーマン」シリーズ（2002、04、07）などを生み出し、ヒーロー映画の名手として名高いサム・ライミ。そんな彼の原点となるのは、1981年に公開されたホラー映画『死霊のはらわた』。同作は限られた空間、少人数、そして極限状況というシンプルな構造を革新的な映像演出で昇華させ、ホラーの常識を覆す傑作となった。
そんなライミ監督が新たに放つ最新作『HELP／復讐島』の舞台は“無人島”。会社員のリンダ（レイチェル・マクアダムス）は、日々パワハラを繰り返す上司ブラッドリー（ディラン・オブライエン）の下で鬱屈（うっくつ）とした日々を送っていた。ある日、出張のために乗り込んだ飛行機が墜落し、目を覚ますと、そこは見渡す限りの孤島。生き残ったのは、よりによって大嫌いな上司と自分の2人だけだった――。
怪我で動けないブラッドリー。リンダは持ち前のサバイバルスキルで食料を確保し、火を起こし、状況の立て直しを図るが、次第に2人の“力関係”が逆転し始める。「忘れるなボスは私だ、私のために働け」と無人島でもいばり散らすブラッドリーに対して「もうオフィスはないのよ」とバッサリ切り捨てるリンダ。やがて彼女の中に抑え込まれていた怒りと復讐心が、静かに、しかし確実に膨れ上がっていく。誰もいない無人島で、立場も理性も崩壊していく先に待つのは、想像を絶する結末。
この度、レイチェル・マクアダムスとディラン・オブライエン、ライミ監督のコメントを、メイキング映像と共に収めた特別映像が解禁。
「役者が一皮むけるのは、監督に血を浴びせられたとき」と語るのは、本作の主人公・リンダを演じるレイチェル。ライミ監督とは『ドクター・ストレンジ／マルチバース・オブ・マッドネス』以来のタッグとなったが、映像では、レイチェルが大量の血糊を顔にかけられながら熱演する姿や、ライミ監督から「血の次は鼻水を浴びせる」とユーモラスに言われる貴重なメイキング風景が。
ライミ監督も「自分にしかできない、だから私がやるんだ」と自信たっぷりに語り、「サム・ライミ節全開」の刺激的な作品になっていることを予感させる。
パワハラ“クソ”上司のブラッドリーを演じたオブライエンは、「監督との現場は刺激的で楽しい。（監督が）初対面で紙袋をかぶってたんだ（笑）。一瞬で緊張がほぐれた。ユーモアで会話する感じ」と語り、「自由な現場でどんどん意見が出せる」と振り返る。俳優に意見を求めそれを積極的に取り入れる監督に、キャストは全幅の信頼をおいていたようだ。
そして最後は、レイチェルが「（ライミ監督は）映画を撮らせたら達人ね。複雑なカメラワーク、革新的な発想」、オブライエンが「サム・ライミにしか作れない」と称賛する姿に続き、ライミ監督がいたずらっぽく笑う姿で幕を閉じる。
映画『HELP／復讐島』は、1月30日より公開。
