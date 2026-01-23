市川中車＆市川團子、ネオン輝く歌舞伎町で見得を切る！ 『獨道中五十三驛』鮮烈ビジュアル＆公演詳細解禁
市川中車と市川團子が出演する歌舞伎町大歌舞伎 三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛（ひとりたびごじゅうさんつぎ）』のメインビジュアルと、『こえかぶ 朗読で楽しむ歌舞伎』のキャスト＆公演詳細が解禁された。
本作は、文政十年（1827）に江戸・河原崎座で初演。作者は『東海道四谷怪談』や『桜姫東文章』などを手がけた四世鶴屋南北だ。長らく上演が途絶えていたが、昭和五十六年（1981）に三代目市川猿之助（二世市川猿翁）が歌舞伎座にて復活上演した。澤瀉屋の中でも特に人気が高く、これまで12回再演されてきた本作は、「三代猿之助四十八撰」のひとつに数えられている。
今回の上演は、『こえかぶ 朗読で楽しむ歌舞伎』とのコラボレーションで届ける。『こえかぶ』は、古典歌舞伎を人気声優陣が語り演じる松竹のオリジナル朗読劇で、歌舞伎初心者には親しみやすく、歌舞伎通には新たな魅力を発見できる唯一無二の朗読劇。過去に実施された4公演では、『義経千本桜』『菅原伝授手習鑑』などの時代物から、『籠釣瓶花街酔醒』『雪暮夜入谷畦道』『廓文章』などの世話物まで古典の名作に挑戦し、大きな話題となった。
京都を起点に江戸を目指しながら、五十三次の宿場で物語が展開され、早替わりで演じる道中の人々が魅力の本作。今回は、京都三条大橋より三十九番目の宿場にあたる池鯉鮒まで、そして掛川より箱根大滝までを『こえかぶ』が担う。第一線で活躍する人気声優が、声の技術を駆使して巧みに複数役演じ分ける「声の歌舞伎」に期待したい。
そして、二幕目の本作において屈指の人気を誇る「岡崎無量寺の場」では、十二単をまとって宙を飛ぶ猫の怪を、数多くの話題作に出演し映像でも活躍を続ける市川中車が初役で勤める。THEATER MILANO-Zaで宙乗りを行うのは初の試みとなる。
大詰では、常磐津を用いた舞踊『写書東驛路』を上演。スーパー歌舞伎『ヤマトタケル』でヤマトタケルを演じ、家の芸である『義経千本桜』にも挑戦して喝采を浴びた歌舞伎界のホープ・市川團子が、お半と長吉、老若男女から雷まで十三役を早替わりで勤める。
このたび、“歌舞伎らしさ”を継承しつつも、これまでにない迫力のあるメインビジュアルが完成した。市川中車は化け猫、市川團子は早替わりの一役といった、演目の象徴的な装いで作品のインパクトを強調。背景には、歌舞伎町の代名詞であるアーケードやネオンを取り込んだビジュアルとなっている。
また、豪華日替り声優ゲストによる『こえかぶ 朗読で楽しむ歌舞伎』のキャストも発表された。声のプロフェッショナルが挑む、圧巻のパフォーマンスにも注目してほしい。
■『こえかぶ』出演（日替り・出演日順）
置鮎龍太郎：3日11時00分開演回、4日11時00分／16時30分開演回
福山潤：3日16時30分開演回、10日11時00分開演回
小林裕介：6日11時00分開演回、10日16時30分開演回
櫻井孝宏：9日11時00分／16時30分開演回
蒼井翔太：13日11時00分／16時30分開演回、16日16時30分開演回
野島健児：14日11時00分開演回、16日11時00分開演回
山口勝平：15日11時00分開演回、22日11時00分開演回
速水奨：17日11時00分／16時30分開演回
関智一：22日16時30分開演回、26日11時00分開演回
岡本信彦：23日11時00分／16時30分開演回
森久保祥太郎：24日11時00分／16時30分開演回
※ほか『こえかぶ』出演者とスケジュールは決定次第に発表される。
三代猿之助四十八撰の内『獨道中五十三驛』は、THEATER MILANO-Zaにて5月3日〜26日上演。
