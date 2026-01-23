Ｊ１清水新加入した元韓国代表ＤＦ朴乗莘（パク・スンウク）が２３日、鹿児島市内で加入会見を行った。朴は「まずはチームを強くしたい。その結果として個人の評価もついてくると考えています」と意気込んだ。身長１８４センチの２８歳ディフェンダーは「（Ｊ１百年構想リーグの優勝チームに与えられる）ＡＣＬはぜひ出場したい舞台ですし、清水エスパルスで活躍してＷ杯に出場することが選手としての大きな目標です」と力を込めた。

朴は２０１９年にＫリーグ３部の釜山に加入し、２１年に浦項へ移籍。今季、Ｊリーグに初挑戦することになった。主戦場はセンターバックだが、サイドバックなど複数ポジションにも対応可能。２４年のＷ杯アジア２次予選で韓国代表に初招集され、２５年の東アジアＥ―１選手権（韓国）では日本戦にも出場した。１月１０日にチームに合流。公開練習日の２２日は、昨年１１月のけがの影響で一部別メニューだった。

元々、日本でのプレーを希望しており、清水については「歴代の韓国人選手が活躍してきたクラブとして、韓国でもよく知られています」と胸を躍らせた。チームにはこれまで、元韓国代表ＦＷ安貞桓（アン・ジョンファン）、者宰溱（チョ・ジェジン）、ＤＦ黄錫鎬（ファン・ソッコ）が在籍し、今季はともに東アジアＥ―１選手権に出場した韓国代表ＦＷ呉世勲（オ・セフン）も復帰する。

慶北自然科学高（韓国）出身のＤＦ厳柱映（オム・ジュヨン、１８）も加入。朴は「自分がＪリーグ初挑戦なので年下ではありますが、５年間Ｊリーグ経験がある呉世勲には本当にサポートしてもらっています。厳はまだ若いので自分が教える役割になりますが、韓国人３人で清水エスパルスを盛り上げていきたい」と意気込んだ。

チームは昨季リーグ１４位で守備に課題があった。「清水エスパルスの失点を減らすために、自分の役割を果たしたい」と気合を入れた。（伊藤 明日香）