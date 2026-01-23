Ｂ２ベルテックス静岡は２３日、中断明け初戦の熊本戦（２４、２５日・静岡市中央体育館）に向けて練習した。２１日に契約が合意し、２３―２４年シーズン以来２季ぶりチームに復帰したＣケニー・ローソン・ジュニア（３７）が調整。「ワクワクしている。自分の力を発揮できればと思っている」。６勝２４敗で西地区最下位に苦しむチームの起爆剤になる。

ローソンは米国出身で２０７センチ、１２１キロの長身ビッグマン。サイズを生かしたインサイドだけでなく、３点シュートの成功率も高い。森高大ヘッドコーチ（３６）は新助っ人に対し「３点シュートの精度、ゴール下のフックシュート、コミュニケーションが取れるところ。この３つに期待している」と話した。

今季はＢ１千葉Ｊ、Ｂ１群馬に続き、プレーするのは３チーム目。「プロフェッショナルである以上、所属したところで１００％出すのが仕事。エナジーを出してプレーしたい」と気合十分。前半戦を終えて１試合平均６９・６点は１４チーム中最下位と、得点力不足が課題のひとつだが「苦しんでいる部分で、自分の力を発揮できればと思っている」と、オフェンス面で引っ張ることを約束した。２２―２３年シーズンではＢ３からＢ２昇格に貢献した男が、チームの救世主になる。