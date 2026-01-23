メ～テレ（名古屋テレビ）

最長寒波の影響が東海地方にも出ています。 寒さの影響で増えているのが「車のトラブル」。名古屋市中村区や津島市などを担当する、JAF名古屋西基地に密着しました。

23日午前6時。

普段より1時間早く事務所に待機していたのは、ベテランスタッフの荒井昇さんです。

23日午前7時すぎ、1件目の要請が入りました。

Q.今からどこに？

「清須市西枇杷島まで行きます。『エンジンがかからない』と」(荒井さん)

向かった先には、1台の軽自動車がありました。

リモコンキーでドアが開かず、エンジンもかからなかったという依頼者の女性。

Q.これから仕事？

「きょうはドラッグストアの朝番がある。でも全然間に合わない」(依頼者)

原因は電源の切り忘れによる「バッテリー上がり」でした。

専用の道具でバッテリーを充電すると、無事エンジンがかかりました。

「助かりました。これから仕事にまっすぐ行きます」(依頼者)

冬に増加する「バッテリー上がり」

冬の時期に増える「バッテリー上がり」。

この後も、バッテリー上がりの救援要請が続けざまに3件入りました。

「寒い時期になると、バッテリーの性能が低下することがある。また普段乗ってない人が乗ると、バッテリーが上がりやすいケースがある」(荒井さん)

24日の夜から25日の朝にかけて再び強い寒気が流れ込む予想で、引き続き注意が必要です。

「ブラックアイスバーン」に注意

たとえ雪が積もっていなくても、「ブラックアイスバーン」が発生している可能性も。

「ブラックアイスバーン」は、凍った路面が黒くてわかりづらいといいます。

普段よりブレーキが利きづらくなるので、注意が必要です。

「びっくりしてブレーキを踏むと、車(のタイヤ)がロックしてしまう。(急に)アクセルを踏まずハンドルも切らず、ゆっくり走行するのが一番いい」(荒井さん)

車のトラブルを起こさないためには――。

「あまり用事がなければ、危ないときは車の運転は控えて。もし出かける場合は万全な状態で運転してもらえれば」(荒井さん)