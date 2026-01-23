最長寒波で車のトラブル相次ぐ JAFに「バッテリー上がり」の依頼続々 ブラックアイスバーンにも注意を
最長寒波の影響が東海地方にも出ています。 寒さの影響で増えているのが「車のトラブル」。名古屋市中村区や津島市などを担当する、JAF名古屋西基地に密着しました。
23日午前6時。普段より1時間早く事務所に待機していたのは、ベテランスタッフの荒井昇さんです。
23日午前7時すぎ、1件目の要請が入りました。
Q.今からどこに？「清須市西枇杷島まで行きます。『エンジンがかからない』と」(荒井さん)
向かった先には、1台の軽自動車がありました。
リモコンキーでドアが開かず、エンジンもかからなかったという依頼者の女性。
Q.これから仕事？「きょうはドラッグストアの朝番がある。でも全然間に合わない」(依頼者)
原因は電源の切り忘れによる「バッテリー上がり」でした。
専用の道具でバッテリーを充電すると、無事エンジンがかかりました。
「助かりました。これから仕事にまっすぐ行きます」(依頼者)冬に増加する「バッテリー上がり」
冬の時期に増える「バッテリー上がり」。
この後も、バッテリー上がりの救援要請が続けざまに3件入りました。
「寒い時期になると、バッテリーの性能が低下することがある。また普段乗ってない人が乗ると、バッテリーが上がりやすいケースがある」(荒井さん)
24日の夜から25日の朝にかけて再び強い寒気が流れ込む予想で、引き続き注意が必要です。「ブラックアイスバーン」に注意
たとえ雪が積もっていなくても、「ブラックアイスバーン」が発生している可能性も。
「ブラックアイスバーン」は、凍った路面が黒くてわかりづらいといいます。
普段よりブレーキが利きづらくなるので、注意が必要です。
「びっくりしてブレーキを踏むと、車(のタイヤ)がロックしてしまう。(急に)アクセルを踏まずハンドルも切らず、ゆっくり走行するのが一番いい」(荒井さん)
車のトラブルを起こさないためには――。
「あまり用事がなければ、危ないときは車の運転は控えて。もし出かける場合は万全な状態で運転してもらえれば」(荒井さん)