Night Tempo¤¬¡¢º£½©¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼4th¥¢¥ë¥Ð¥à¤«¤é¤ÎÂè°ìÃÆÀè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNight Fly¡×¤ò1·î28Æü(¿å)¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥ô¥©¡¼¥«¥ë¤Ë¡âME¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦ÉÚÅÄºÚ¡¹É÷¡Ê¤È¤ß¤¿¤Ê¤Ê¤«¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHK¡ØThe Covers ¾¾ÅÄÀ»»Ò¥Ê¥¤¥È¡ª¡Á¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Á¡Ù¤Ç¡ÖÍçÂ¤Îµ¨Àá¡×¤Î¥«¥ô¥¡¡¼¤òNight Tempo¤Ë¤è¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç²Î¾§¤·¤¿ÉÚÅÄ¤Î¼ÂÎÏ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿Night Tempo¤¬¼«¿È¤ÎºîÉÊ¤Ç¤â²Î¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡£ÉÚÅÄ¤ÏÍè·î2·î19Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ð¡¼¥¹¥Ç¥¤¥é¥¤¥Ö¡ãThe Night Tempo Show 2026¡ä¤Ø¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¡ÖNight Fly (feat. Nanaka Tomita from ¡âME¡×¤Ï¥Ü¥Ã¥µ+¥É¥é¥à¥ó¥Ù¡¼¥¹¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÅÚ´ôËã»Ò¤¬²Î»ì¤òÄó¶¡¡£Âç¿Í¤Î½÷À¤Î¿´¾ð¤òÄÖ¤Ã¤¿²Î»ì¤Ë¾¯¤·Í«¤¤¤òÂÓ¤Ó¤¿ÉÚÅÄ¤ÎÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤²ÎÀ¼¤¬¾è¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¤À¤¬¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥À¥ó¥¹¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥ó¥°¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¦¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢Night Tempo¤Î¥é¥¤¥ô¤ÇVJ¤òÌ³¤á¤ëMIKURU YAMASHITA (BOXOP)¡£¡Ö90Ç¯Âå¤«¤é¸«¤¿¶áÌ¤Íè¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÉÁ¤¤¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Night Tempo¤Ï¼«¿ÈÌó2Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¸½ºßÀ©ºîÃæ¡£Åìµþ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÂæÏÑ¿Í¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼ÁÉ »íÈÁ¤Ë¤è¤ë½ñ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥á¡¼¥¸¤â°ì¿·¤·¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤Îº£½©¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNight Fly (feat. Nanaka Tomita from ¡âME¡×
2026Ç¯1·î28Æü(¿å)ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://jvcmusic.lnk.to/NightTempo_NightFly
ºî»ì : ÅÚ´ôËã»Ò
ºî¶Ê¡¦¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹ : Night Tempo
¥ô¥©¡¼¥«¥ë : ÉÚÅÄºÚ¡¹É÷ (¡âME)
¢£¡ãThe Night Tempo Show¡ä
2026Ç¯2·î19Æü(ÌÚ)Spotify O-EAST
³«¾ì18:00¡¡³«±é19:00
½Ð±é¡§Night Tempo¡¢¸åÆ£¿¿´õ¡¢ÉÚÅÄºÚ¡¹É÷(¡âME)¡¢¥¢¥Ð¥ó¥®¥ã¥ë¥Ç¥£
VJ: MIKURU YAMASHITA (BOXOP)
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SMASH¡¡https://smash-jpn.com/
