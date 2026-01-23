近畿地方では、明日24日の夜から25日(日)にかけて、再び雪のピークとなる見込みです。短時間に雪の降り方が強まり、近畿の北部や山沿いを中心に大雪となるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意し、最新の情報を確認するようにしてください。

今日23日は雪のエリアが狭まるが、雪は多く残ったまま

近畿地方では、昨日22日は1回目の雪のピークとなり、豊岡市(兵庫)では23日朝にかけて積雪が50センチを超えるなど、市街地でも積雪が多くなった所がありました。今日23日は上空の風が西よりに変わっているため、雪雲が内陸まで流れこみにくく、雪のエリアは限定的となっています。

ただ、今日23日午後3時現在の積雪の深さは、兵庫県の北部で黄色やオレンジ色の表示の50センチ以上となっており、市街地でもまだ雪の多く積もっている所があります。なだれや屋根からの落雪に注意し、また除雪作業は安全な装備で、必ず二人以上で行うようにしてください。

24日(土)は近畿の中部・南部もあちらこちらで雪や雨

明日24日からは、新たに強い寒気が流れ込み、雪のエリアが広がるでしょう。

近畿の北部は断続的に雪が降る見込みです。また、西よりの風にのって雪雲が流れ込み、大阪府の南の地域や和歌山県の北部、奈良県の北部など、昨日22日にあまり雪の降らなかった近畿の中部でも、日中を中心にあちらこちらで雪や雨が降るでしょう。朝晩を中心に厳しい冷え込みが続くため、内陸部や山沿いなどでは濡れた路面が凍結する恐れがあります。路面状況の変化にお気をつけください。

25日(日)にかけて再び大雪 警報級となる可能性も

そして、明日24日の夜から25日(日)にかけては、2回目の雪のピークがやってくる見込みです。

近畿地方に1回目のピークをもたらしたJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)が、再び影響してくるでしょう。近畿の北部や山沿いを中心に、断続的に雪が降る見込みです。短時間に雪の降り方が強まり、積雪が急に増える恐れがあります。

25日(日)は、京都府の北部と南部、滋賀県の北部では、警報級の大雪となる可能性が「中」となっています。JPCZの動向に注意し、最新の情報を確認するようにしてください。

明日24日夜から予想される降雪量 北部の平地でも新たに30センチ

明日24日18時〜25日(日)18時までの24時間の予想降雪量は、多い所で以下の通りです。



近畿北部 山地 50センチ、平地 30センチ

近畿中部 山地 50センチ、平地 7センチ

近畿南部 山地 10センチ



近畿地方では、明日24日の夜から25日(日)にかけて短時間に雪の降り方が強まり、再び大雪となる見込みです。積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意してください。電線や樹木への着雪、なだれにも注意が必要です。

また、明日24日の昼前から25日(日)にかけては、大気の状態が非常に不安定になるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。竜巻などの激しい突風や落雷にも注意してください。

表層なだれに注意 前兆現象は?

雪が積もると、なだれが発生しやすくなります。なだれとは、斜面に積もった雪が、重力によって下に滑り落ちる現象ですが、種類が2つあります。



1つは「表層なだれ」です。これは、山に積もっている古い雪の上に、新たに積もった雪が滑り落ちる現象です。1、2月頃の寒さが厳しい冬の時期に、山の急斜面で発生しやすく、雪庇や吹きだまりができている斜面で多く発生します。

近畿地方では、25日(日)にかけては、すでに積もった雪の上に新たに雪が積もるため、この「表層なだれ」に注意が必要です。雪面にひび割れや雪しわ、雪庇が生じていたり、斜面をスノーボールが転げ落ちてきたりなどの前兆を確認したら、すぐにその場所から離れるようにしてください。



もう1つは「全層なだれ」です。こちらは、山に積もった雪が、全て滑り落ちる現象です。気温が上昇する春先に、雨が降った後や、フェーン現象などで気温が上がった時に多く発生し、斜面の上の固くて重い雪が、流れるように滑り落ちます。過去になだれが発生した斜面や、積雪に亀裂が入っている所では、特に注意が必要です。