日本サッカー協会は1月22日、第104回全国高校サッカー選手権で活躍した選手達を中心とする日本高校サッカー選抜候補を発表した。

このチームは高校3年生が中心となっており

高校サッカー選抜候補は24日から27日にかけて静岡県の時之栖スポーツセンターで選考合宿を行い、高校サッカー選抜のメンバーが決まる。監督は佐賀東高の蒲原晶昭監督が務め、コーチは大津高の山城朋大氏、GKコーチは名古屋高と霞ヶ浦高の大久保隆一郎氏が務める。

今回は36人中34人が3年生となっており、2年生はDFメンディーサイモン友とMF古川蒼真（ともに流通経済大学付属柏高）の2人のみ。合宿の最終日には1、2年生を中心に組まれたU-17日本高校選抜候補とのトレーニングマッチも予定されている。

SNSでは、各選手の選出を喜ぶ声や「選抜に残れるように頑張れ」「ストロングポイントを発揮して選抜メンバーに選ばれますように！」「遠慮せず力出しておいで！」「応援しましょう！」「おめでとう！」「頑張ってほしい」「楽しんで自らのテクニックを存分に発揮してきてください」と、エールが送られている。（FOOTBALL ZONE編集部）