まず、この映画を引き受けた理由は、監督がとても誠意を持って、わざわざ二度も台北の自宅まで訪ねてきてくれたことに尽きる。彼がツャイ・ミンリャン監督の大ファンだということも後押しになった。前作の白黒の短編映画を観せてもらったが、あまりにも変わった映画で、逆に「これはやらなきゃいけない」と思わされた。

その後、準備に1年ほどかかり、ようやく撮影に入ろうとした時、ちょうどコロナ禍となった。台湾から日本へ行けば隔離、日本から台湾へ戻る時も隔離が必要で、時間がかかった。その間に撮影が何度も延期になった。さらに四季を撮る必要があったため、日本には合計二度行くことになった。

「牛は突然怒り出し、僕を振り落とした」

物語は、禅の絵「十牛図」を元にして、大昔に山火事の後、山を下りてきた原住民の男が、一頭の黒い牛と出会う話だ。僕と共演する女優が牛だと聞かされた時、面白いと思ったが、牛と共演するのには想像以上の苦労があった。

クランクインの2週間前から、毎日ずっと牛と一緒に過ごし、感情を通わせる時間を作った。牛の性格や習慣を知る必要があったからだ。朝起きてまず小屋から彼女を外に連れ出し、散歩をする。体を洗い、餌をやり、小屋の糞を掃除する。そのあと、牛を使った耕作の方法を学び、牛にまたがって歩く練習もした。耕作は本当に大変で、この経験以降、農民への尊敬がさらに深まった。

牛は決して扱いやすい動物ではない。凶暴になることもあり、怖いと思った。ある撮影では突然怒り出して、僕を背中から振り落とした。牧場の急な斜面に転んだ瞬間、なぜ彼女をそんなに怒らせたのか全く理解できなかった。二度目の撮影に行った時、彼女は特に機嫌が悪く、その理由は妊娠していたからだと後で知った。

それに、とにかく走るのが速い。一般的な「のろのろ歩く牛」というイメージとはほど遠い。時速が最低でも60キロ以上あるんじゃないかと思う。脚本には「牛を追って捕まえる」という場面があったが、僕がどれだけ頑張っても、いくら走っても彼女を捕まえられなかった。

耕作のシーンも体力的に極限だった。田んぼの泥に足を取られ、ほとんど動けない状態で牛を誘導する。信じられないほどの力が必要だ。しかも、このシーンではスタッフが作った「人工の大雨」の中で演技をしなければならなかった。泥の中に置いてあった鋤を誤って蹴ってしまい、血が出るほど怪我をしたが、そのまま長回しのショットを続け、監督の「カット」の声がかかるまで耐えた。映画の中ではアップの表情があったが、半分演技、半分は本当にしんどかった。

「セリフなし」「白黒映画」という大胆さ

演技について言えば、僕はまず脚本に従って自分なりの芝居を作り、そのあと監督の修正や指示を聞くタイプだ。監督から特に注文がなければ、テイクが変わるごとに違う芝居をして、監督の選択肢を増やすようにしている。

監督は最初から「セリフなし」「70ミリフィルム」「白黒映画」で撮ると決めていた。その大胆さと勇気に感心した。作品はすでにスクリーンで三度観たが、今ではほとんど観られない種類の美しさを持つ芸術作品だと思う。観客にとってもほかの映画とは全く違う、唯一無二の鑑賞体験になるはずだ。観客はこの映画を観て、自由に想像を膨らませ、きっとそれぞれになにか特別なものを受け取るはずだと信じている。

台湾の多くの評論家からは、『黒の牛』は僕の新たな代表作だと言われている。僕自身も、この作品が特別な1本になったと感じている。

リー・カンション 1968年、台湾生まれ。俳優・映画監督。92年ツァイ・ミンリャン監督の『青春神話』でデビュー。主な出演作に『愛情萬歳』『河』『郊遊 ピクニック』など。リム・カーワイ監督『COME & GO カム・アンド・ゴー』（20年）にも出演。

INTRODUCTION

『祖谷物語─おくのひと─』（13年）の蔦哲一朗監督が完成まで8年の歳月をかけた壮大なスケールの映像詩。禅に伝わる悟りまでの道程を十枚の牛の絵で表した「十牛図」から着想を得て、狩猟民の男が一頭の牛と出会い、農民となって大地を耕し、やがて万物とのつながりを静かに視つめていく様を、全編フィルム（一部70ミリ）で撮影。主演はツァイ・ミンリャン作品のアイコンである台湾の名優リー・カンション。共演に田中泯。音楽に坂本龍一の楽曲を使用しているのも話題だ。

STORY

今は昔、災厄により住む山を失い、放浪の旅を続けていた狩猟民の「私」（リー・カンション）は、ある老婆（ケイタケイ）と出会い、ともに暮らすうちに農耕民族としての営みを身につけていく。やがて「私」は一頭の牛（ふくよ）を見つけ、連れて帰って世話をし始める。やがて犂を牛にひかせ、大地を耕し始めるが、なかなかうまくいかない――。

STAFF & CAST​

監督・脚本・編集：蔦哲一朗／出演：リー・カンション、ふくよ、田中泯、ケイタケイ／音楽：坂本龍一／2024年／日本・台湾・アメリカ／114分／モノクロ＆カラー／配給：alfazbet、ニコニコフィルム、ムーリンプロダクション／©NIKO NIKO FILM/MOOLIN FILMS/CINEMA INUTILE/CINERIC CREATIVE/FOURIER FILMS

（リム・カーワイ／週刊文春CINEMA）