【解説】“今季最長寒波”連日厳しい冷え込みの県内…今後見通しは？松浦悠真･気象予報士が詳しくお伝え(静岡)
（スタジオ）
（澤井 志帆 キャスター）
もう、けさも外から外に出るのが嫌になるほど寒かったです。
（松浦 悠真 気象予報士）
そうですね。けさは今シーズン最低となったところが、半数の地点だったんですよね。ということで、この週末もですね こういった厳しい寒さは続きそうです。
まずは寒気の予想から見ていきます。この強い寒気ですけれども、ピークは25日の日曜日になりそうですね。上空1500メートル付近でマイナス9℃以下という非常に強い寒気が流れ込んできます。26日･月曜日も寒気は少し残りますけれども、だんだんと退いていく予想になっていますので、一旦、長かった寒波というのは25日の日曜日までということになりそうですね。
そして、この寒さに加えまして乾燥にも注意が必要です。この少雨…雨が少ない状態というのが、去年の秋の後半ぐらいからずっと続いているんですね。去年の11月の11日から1月の21日にかけての降水量の平年との比を見ると、だいたい3割ぐらいしか降っていないというところがほとんどでして、空気はカラカラの状態となっています。この週末ですけれども、冬型の気圧配置が強まりますので、かなり乾燥しそうですね。
あす、あさっての最小湿度の予想を見ていきます。だいたい20~30%台のところが多くなるんですが、 静岡や三島では日曜日は10%台まで下がりそうなんですね。これに加えて強風がありますので、山火事などが非常に拡大しやすい状態となりそうです。藤枝市の山火事は鎮圧というような報道はありましたけれども、これから新たな山火事にも注意していただきたいと思います。