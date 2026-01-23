（スタジオ）

（澤井 志帆 キャスター）

もう、けさも外から外に出るのが嫌になるほど寒かったです。



（松浦 悠真 気象予報士）

そうですね。けさは今シーズン最低となったところが、半数の地点だったんですよね。ということで、この週末もですね こういった厳しい寒さは続きそうです。



まずは寒気の予想から見ていきます。この強い寒気ですけれども、ピークは25日の日曜日になりそうですね。上空1500メートル付近でマイナス9℃以下という非常に強い寒気が流れ込んできます。26日･月曜日も寒気は少し残りますけれども、だんだんと退いていく予想になっていますので、一旦、長かった寒波というのは25日の日曜日までということになりそうですね。





では、今週末の気温の予想を見ていきます。冬晴れは続いていて日差しは十分にあるんですけれども、なかなか気温は上がりませんね。最低気温は平野部だと、だいたい1℃前後、そして最高気温も9℃前後となるところが多くなりそうです。この週末は冬型の気圧配置が強まりますので西寄りの風が少し強まりそうなんですね。そうすると体感気温はまたぐっと下がりそうですね。そして、この寒さに加えまして乾燥にも注意が必要です。この少雨…雨が少ない状態というのが、去年の秋の後半ぐらいからずっと続いているんですね。去年の11月の11日から1月の21日にかけての降水量の平年との比を見ると、だいたい3割ぐらいしか降っていないというところがほとんどでして、空気はカラカラの状態となっています。この週末ですけれども、冬型の気圧配置が強まりますので、かなり乾燥しそうですね。あす、あさっての最小湿度の予想を見ていきます。だいたい20~30%台のところが多くなるんですが、 静岡や三島では日曜日は10%台まで下がりそうなんですね。これに加えて強風がありますので、山火事などが非常に拡大しやすい状態となりそうです。藤枝市の山火事は鎮圧というような報道はありましたけれども、これから新たな山火事にも注意していただきたいと思います。