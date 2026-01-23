〈「ごくふつうの若い女性と同じ」「何でこんな人が遊廓にいるのだろう」…歓楽街で生まれ育った男性が明かした“娼妓”たちの“意外な素顔”〉から続く

遊廓は単に性を売るだけの場所ではなく、男たちの「恋心」を巧みに操る場所でもあった。 一晩の夢に溺れ、公金を横領して破滅する男。娘を売ったその足で、別の娼妓を抱きに来る父親……。人間の欲望がむき出しになる町では、いったいどのような人が行き交っていたのか。ノンフィクション作家の澤宮優氏による『かつてこの町に巨大遊廓があった 熊本・二本木の歴史と記憶をたずねて』（忘羊社）の一部を抜粋し、紹介する。

【画像】“東雲楼一の美人”と言われた「しののめ（東雲）」のブロマイドがコチラ〈表情はどこか寂しげで…〉

◆◆◆

「恋心」を商った

遊廓は単に女性が肉体をひさいでいたところではなく、いわば恋心という人間心理そのものを商っていた場所だった。

〈 性的行為のみに、いったい誰が城まで投げうってつぎこむだろうか。遊女にそのことを強いたのが吉原の本質ではなかったろうか…吉原の本当にこわいところは、この「心」そのものを商売にしたところではないのか（斎藤慎一『明治吉原細見記』）〉

逆に、もし娼妓が恋に落ちれば多くの場合、悲劇が待っていた。それを「心をはずす」という。金を介した擬似的な男女関係、恋と肉欲のすれすれの境界で遊ぶのが遊廓だった。だが、娼妓の巧言を真に受けて身を滅ぼす男は珍しくなかった。古来より、遊女を「傾城」と呼んだ所以である。

役所勤めをしていた30過ぎのある男が、春の陽気に浮かれて日本亭に足を運んだ。謹厳実直な男はそれからというもの、相手をしてもらった娼妓のことばかり考えて仕事も手につかず、ついに金も底を尽いた。男はそれでも店に通い詰め、ついに数百円もの公金を横領してしまった。

男は自分の罪を娼妓に打ち明け、「俺は罪を犯して熊本にはおられないから、俺と一緒によそに逃げてくれ」と涙を流して頼んだが、もとより娼妓にそのような気持ちはない。逃亡の日、彼女は店の帳場に駆け込んだ。横領も明るみになり、警察に連行されたという（「九州日日新聞」明治32年〈1899〉8月3日）。

古老の“証言”

ある古老は語る。

「私が見たのは戦中から戦後でしたが、遊廓の女性は明るかったですよ。貧しい一家を支えているという境遇とか、苦労話を聞かせてくれたこともありました。ビフテキを作ってくれたこともあった。“こら兵隊さんに貰ったとだいけん”と言って。貧しい時代にこんな旨いものが食えるのかというアンパンが出てきたこともありました。床入りはその後でした」

ある90代の男性は、戦後すぐの思い出として、

「夜は道の両側にぼんぼりのような電気が灯って、本当に華やかでした。旧制中学時代、二本木の近くに住んでいましたから、仲居さんからよく袖を引っ張られました。大人になって消防団に入りましたが、団長は妓楼の経営者でもあったので、半額でいいからと言われて登楼したことがあります。床入りは飲み食いした後でした」



写真はイメージ ©AFLO

と語ってくれた。行為の後、娼妓はすぐに風呂場に行って、ホースみたいな管を使い、クレゾール液で女性器を洗浄した。

「すぐに洗わないと妊娠しますからね。堕胎すれば、休んだ分や治療代まで借金になります。冬でも水で洗っていました」

坪井川沿いに、相生楼という大店（大見世）があった。二本木在住の林チサ子（仮名）の親戚は、この店に髪結いに行っていた。当時（昭和の戦中〜戦後）はまだ日本髪が主流だった。弟子を2、3人連れて、1日に30人ほどを結っていた。

林が髪結いの親戚に聞いた話によれば、ちょうど相生楼で髪を結っていたとき、父親がまだ17歳の娘を遊廓に売りに来たことがあった。娘は激しく泣きじゃくっていた。

「娘さんがあまりに泣くから、楼主の人が、“すぐは商売には出さんからね。お手伝いさんとして使うからね。心配せんでよかよ”となだめられたんですよ。それで娘さんも心がなごみなさったとでしょう、ようやく泣き止んでね。うちの親戚も彼女の背中を叩いて“もう泣かんでよかよ”と励ましたようです」

ところがその父親が、娘を売った金で松ケ枝という妓楼にすぐさま遊びに行った。

「その親戚は大変怒りましてね。何でそんなことができるもんかいな、と」

当時、この父親のように娘を売った金で遊廓に行く者も少なくはなかった。やりきれない話だが、それもまた廓の現実だった。

楼主と女将が取っ組み合い

二本木でも庶民的な店が集まっていた牙山口のある妓楼に夫が通い詰めていることを知った妻が、夫の後をつけて店の出口で待ち伏せをした。妻は店から出てくる夫の胸倉を摑み、そのまま白川の土手まで夫を引っ張ってゆき土下座をさせた。だがそれでも怒りは収まらず、地べたに何度も打ちつけた。ついには警察が出勤して仲裁する騒ぎとなった（「九州日日新聞」明治32年〈1899〉9月22日）。

また、ある妓楼の楼主は別の店の娼妓に入れあげていたが、彼女が病を得て駆黴院（編集部注：明治時代に遊廓の娼妓を対象に、性病検査、治療を行っていた病院）に入院してしまった。入院した日から、娼妓の顔見たさに見舞いに出かけ、板塀越しに中を窺っていたところ、背中から女の怒声がする。振り返ると、逆上した妻が仁王立ちになっていた。怒り心頭の妻は楼主である夫の顔に泥を投げつけた。夫も拳を振り上げたが、怪力の持ち主だった妻は夫の顔や腕を爪で引っかき、路上で激しい取っ組み合いになった。

「お前という亭主はなあ、ええ加減にせんかあ！」

という怒鳴り声を耳にして集まった人々が二人を引き離したという（「九州日日新聞」明治33年〈1900〉10月2日）。

一方、娼妓の楽しみの一つが食べることだった。人気のある娼妓を除き、供される日常の食事は貧しいものだった。同じおかずが三日続くのもざらだった。

蓮台寺のそばに、農家のおばあさんがリヤカーで野菜を売りに来ていた。娼妓が二階の窓から、竹の皮で作った籠を吊す。そこには惣菜の代金が入っている。おばあさんは金を受け取ると、そこに惣菜を入れる。娼妓たちはそれを引き上げる。前述の林は、親戚の髪結いから、娼妓がよく苦労話をこぼしに来たと話していたのを覚えている。

同情した親戚の髪結いはおかずになる物を渡し、「これば食べなっせ。隠しておいて、店の人がおんなさらんときに食べたらよか」と声をかけたという。

「後に、とても美味しかったと言って、わんわん泣いていました」

あるときは親戚の髪結いが出したお茶をとても美味しそうに飲み、しみじみと言った。

「お師匠さん、こがん美味しかお茶は飲んだこつはなか」

それを聞いた親戚の髪結いは、妓楼ではどんな粗末なお茶を飲ませているのだろうと哀れに思い、「お茶はどれしこでん（どれだけでも）あるけん、小便ばしかぶる（お漏らしする）まで飲みなっせ」と慰めた。髪を結いに来た娼妓が、「ちょっと横にならせてね」と休んでいくこともあったらしい。

二本木通り下町で生家が質屋を営んでいた岩本商二も、娼妓らのそんな日常を垣間見た一人である。

「うちは質屋ですから、刑事さんも任侠の人たちも、遊廓の女性も来られました。駆け込み寺ではないですが、母は“これば食べていきなっせ”と言って、いつも店の裏で彼女たちに食べ物やお酒を渡していました。質屋にものを預けるにしても、遊廓の女性たちはあまり持っていませんから、“お母さん、お金貸してちょうだい”と言ってね。そんなときは内緒で融通していたこともありました」

金光教二本木教会の堀貴雄は、逃げてきた娼妓を匿ったことがあるという。

「当時は信者さんが参られる会堂を夜中も開けていましたので、逃げた娼妓さんが忍び込んでいたんです。声をかけようとすると、人差し指を口にあてて懇願するので、そのままにしておいたのです」

妓楼に雇われた男たちが辺りを探し回る声や、折檻される娼妓らの悲鳴が聞こえることもしばしばあったらしい。

美しかった彫り物

二本木本通りの某一流妓楼に市丸という娼妓がいた。美人ではないが背が高く、客あしらいに優れた女性だった。福岡の出身で、店でもナンバーワンの娼妓だった。

二本木在住のある老婦人は、一流の娼妓の条件として自分の頭を指差しながら、「ここたい。べっぴんさんばかりが、すぐに店から抜けられたわけじゃなか」と言った。市丸は口八丁手八丁で、お客を上手にあしらった。客の好みの煙草を事前に用意し、至れり尽せりで申し分がなかったという。

上客がたくさんついたから、前借金もすぐに減った。信心深かった彼女は、毎月清祐寺に参り、茶屋で求めた餅を供えた。たくさん買いこんでは必ず同僚にも配った。その彼女が年輩の男性に気に入られて身請けされた。遊廓にいたのは7、8年ほどだった。

「身請けしたのは年輩の人でしたが、気さくな市丸さんにのぼせなったとですな」

彼女は結婚して故郷に帰り、二人の子を授かった。主婦になっても市の仕事をしていたらしい。夫は早く亡くなったが、女手ひとつで二人の子を育て上げた。

身請けされて結婚し、主婦になるというケースはそう珍しいことではなかったが、年季が明けても故郷に帰ることができず、辛島公園などの闇市で小料理屋などをする女性も多かったという。

遊廓に生きる女たちの粋

彫り物をした娼妓もいた。先述の林チサ子（仮名）はそれを実際に見た記憶があるという。

「隠れ入れ墨というのがあって、普段は見えないのに、風呂に入って温まると絵が現れるんですよ」

二本木に泉湯という銭湯があった。林はその前でよく遊んでいたが、窓が少しばかり開いていたため、友達同士で「次は私ばい」と互いにはねのけながら覗き見した。背中には観音様が両手を合わせている姿が鮮やかに浮き上がっていた。仏像は背中いっぱいに何体も描かれていたという。

娼妓は夜から客を取るので、夕方の早いうちに風呂に入り、体を清めてから髪を結ったり、化粧をしたりする。この時間帯は入浴客も少ないので、きれいな娼妓の姿は目立った。

「思わず声を上げました。仏さんの絵は珍しかったですよ。そら見事なものでした」

色はすべて青だった。娼妓が風呂から上がり、体を手拭いで拭き上げるころにはきれいに消えていた。まだ幼かった林は不思議に思うばかりだった。

なお地元の古老によれば、まだ幼かったころ、二本木にはいくつかの銭湯があったが、娼妓らが使う風呂は病気（性病）がうつるからという理由で行ってはならないと言われ、使う銭湯を分けられていたらしい。

もう一人、よく店に来ていた娼妓は肩から二の腕にかけて桃の柄の彫り物をしていた。蓮の花の柄もあったように記憶している。

しかし夏になり半袖を着ると袖からはみ出して見えてしまう。そのためか、白い割烹着で外出していた。髪結いをしていた林の親戚が、あるとき彼女に尋ねた。

「こぎゃん暑かて何で割烹着ば着とるとね。これば入れとるけん、半袖ば着られんとだろ」

林の親戚は叱った。

「あんたがそぎゃんとば入れるけん、服ば着られんごとなったたい。入れた墨は取れんとかい」

「火傷した跡のごたる傷が残るけん、取られんとですたい」

彫り物を入れるには大変な痛みを伴う。何時間も、歯を食いしばって耐えなければならない。だが、それも遊廓に生きる女たちの粋というものだったのだろう。

〈「あと数日で自由の身だったのに…」布団から半身を乗り出して絶命していた娼妓（21）…枕元に残された“理不尽な遺書”とは〉へ続く

（澤宮 優／Webオリジナル（外部転載））