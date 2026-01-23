FXで爆損の水谷隼、含み損続きトレード反省 為替の動きに反応「もし介入ならもう一度ズドンだけど」
東京オリンピック卓球混合ダブルス金メダリストでタレントの水谷隼が23日、自身のXを更新。きのう22日からFX取引について投稿し、大きな含み損を抱えていることを明かした。
【画像】気になる！ケタ違いの含み損…水谷隼のFX取引スクショ
株でも大きな含み損を抱えている水谷だが、きのう22日は「円買った瞬間垂直あげきた 慣れすぎて何の感情もないけど…」とFX取引を報告。早くも含み損を抱えることになり、公開したスクショでは、売りポジションで米ドル円はマイナス29万8000円、豪ドル円はマイナス74万円の含み損をとなっていた。
そして、本日23日の昼に「またかよ…」とスクショを投稿。新たなポジションを公開し、米ドル円はマイナス26万6000円に。その後、午後3時に「そろそろ反省しないことを反省しよ…」とまた新たなポジションを紹介し、マイナス32万6000円と表示されている。
その後、為替で大きな変動があり、ドル円は一時157.5円台の場面があると水谷は「もし介入ならもう一度ズドンだけど…」と反応した。
水谷と言えば『新R25チャンネル』のYouTube動画に出演した際、2025年の投資で爆損した額を発表。2024年の投資では「都内で家が買えるくらい」の損失を出したが、2025年は「何が買えるくらい負けたのか？」と負け前提で話が進むと、水谷は「先週、レクサスを見に行ったんですよ。パンフレットを見ていたら、あれ？今年投資をしていなかったら、一番良いレクサスLS買えていた。今は家とLS分くらいトータルで負けている」と嘆き。
2025年は高級車のレクサスLSが買えるくらい負けたことを伝えており、株で爆損した際のXでの投稿では、「マイナス1037万5669円」と表示されていた。
