〈娘を売った金ですぐに女を買った父親、風呂に入って温まると絵が現れる“隠れ入れ墨”の娼妓…目撃者が明かす「西日本有数の遊廓」のリアル〉から続く

借金を返し終えても、あるいは年季が明けても、彼女たちを待っていたのは幸せな結末ばかりではない。 真面目に勤め上げ、あと数日で自由の身になるはずだった女性が客に絞殺された事件、将来を誓い合った軍人と娼妓の心中、そして身寄りのない女性が井戸へ身を投げた孤独な死……。

【画像】“東雲楼一の美人”と言われた「しののめ（東雲）」のブロマイドがコチラ〈表情はどこか寂しげで…〉

ここでは、ノンフィクション作家の澤宮優氏が、西日本有数の巨大遊郭があった二本木について迫った『かつてこの町に巨大遊廓があった 熊本・二本木の歴史と記憶をたずねて』（忘羊社）の一部を抜粋。当時の新聞記事等を参照しながら、色街で生きた人々の最期を紹介する。

◆◆◆

無理心中もあった

二本木のある古老が語ってくれた。

「心中というのは黙ってやるもんだから。事情を知らない人は、あんなに利口者だったのに、などと噂していました。男に騙されて、相談する人もいなかったんでしょう」

まだうら若いころから妓楼に投げ込まれ、真っ当な恋愛経験もないから、中には本気で客に惚れる娼妓もいた。本来はしたたかに男を手玉に取る側なのだが、寂しさや弱さ、悩みを抱えていればつい人としての情に流されてしまうこともあった。非道な楼主らの折檻がもとで自殺する娼妓もいた。

「いろんなパターンがありましたが、ほんに可哀想やった」

当時の新聞も折々に二本木での心中事件を伝えている。

娼妓の遺書も男の字であった

大正15年（1926）11月27日未明、二本木で無理心中事件があった。一流の妓楼が並ぶ二本木本通りのある妓楼で21歳の娼妓が登楼客に絞殺された。朝になっても娼妓の応答がないので、隣の部屋にいた同僚が部屋を覗いた。娼妓は手拭いで首を絞められ、寝具から半身を乗り出したまま絶命していた。枕元には遺書があり、客の姿は消えていた。



現在の二本木に位置する「二本木公園」（2026年撮影）©文藝春秋

間もなく飽託郡白坪村（現熊本市西区蓮台寺）の踏切近くで轢断された男の死体が見つかった。轢死体はくだんの客と判断された。殺された娼妓はこの月で前借金も返済し、晴れて自由の身となる予定で、早々に親戚が引き取りに来るはずだった。彼女もそれを楽しみにしていた。

男はこの年の7月から登楼していたが、これまで二、三回通っただけで深い関係ではなく、心中する間柄ではなかった。事件を報じた九州日日新聞（大正15年〈1926〉11月28日）によれば男は前科者で、娼妓に逃走を持ちかけるも拒否され、逆上して絞殺に及んだとのことだった。娼妓の遺書も男の字であった。

白川鉄橋を走る列車に22歳の商店の番頭と22歳の娼妓が飛び込み、死亡した事件もあった。娼妓は2年前、某店に抱えられたが、番頭の男とねんごろになった。男は勤め先でも忠実に働き、主人も目をかけていたが、ある日悪友に誘われて遊廓に行ったことが彼の運命を変えた。娼妓に病みつきとなった男は月に二回は登楼するようになった。娼妓は温和な性格で楼主や仲居、同僚からの評判も良かった。やがて男の放蕩ぶりが店の主人の知るところとなって厳しく叱責されたが、彼女への思いは止まず、いつしか借金で首が回らなくなり、情死を選ぶしかなくなった。

当日の夜9時過ぎ、二人は線路のそばに下駄を揃え、列車に飛び込んだ。男は即死、女は左右の大腿部を轢かれ、死にきれず苦し紛れに線路外に出たが三時間後に死亡した。遺書は二人とも残していなかった（「九州日日新聞」明治42年〈1909〉7月22日）。

天涯孤独の娼妓の自殺

軍人と娼妓の心中もあった。

熊本駅の西側に万日山と呼ばれる丘陵がある。標高は138mしかないが、現在は熊本市の繁華街が一望できる見晴らしの良い公園が整備されている。この山で明治35年（1902）11月、軍曹と娼妓が心中した。男は歩兵第一三連隊の20代の軍曹。女は2年前から二本木で娼妓をしており、当時23歳だった。彼女は軍曹の外套を着、絹のハンカチで首を絞められ絶命していた。男は軍服姿で松の木に首を吊っていた。娼妓のもとへ3月から足繫く通っていた男は軍隊では成績も良かったが、悪所通いを覚えてから身を持ち崩し、素行も悪くなって、自分より下級の者が昇進するようになった。妓楼にも40数円を滞納、為替貯金からも2、30円を引き出していた。

娼妓は勤めを大事にし、客も多かったという。娼妓の書き置きが3通、部屋に残されていたが、楼主、両親に宛てたもので、死を匂わすことは書かれていなかった。軍曹の書き置きも6通あり、中隊長、隊の同僚へのもの、弟、友人宛のものだった。そこには女色におぼれて人生を誤ったことを後悔している内容が記されていた。ただ中隊長宛の文章は筆跡も乱れ、精神が錯乱していることが窺われ、友人宛ての文面も意味が分かりにくく、正常な判断力を失っていたと思われる（「九州日日新聞」明治35年〈1902〉12月2日）。

自殺もあった。某楼の36歳の娼妓はかつて店で評判をとったが、今では馴染み客も減って落ち目となっていた。私生児として生まれ、もらわれた家がまた酷かったので苦界に身を沈めてしまった。原籍もわからず、親兄弟もおらず天涯孤独の身だった。その後重い病に罹り、部屋で寝たきりとなって日ごとに痩せていった。楼主も心配して看護人をつけてくれたが、快復の見込みもなかったため、とうとう神経症になり、夜更けに看護人の目を盗んで井戸に飛び込んだ。井戸のそばに3通の書き置きがあったが、1通は楼主へのお礼で、残りの2通は同僚への感謝を記したものだったという（明治33年〈1900〉5月26日）。

〈「何でも言うといけないですからねえ。だから今までは黙っておりました。だけど今回だけは」…熊本県の巨大遊廓で育った老女（90）が重い口を開いて明かした“故郷から売られてきた少女たち”との“切ない交友”〉へ続く

（澤宮 優／Webオリジナル（外部転載））