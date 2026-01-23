真木よう子、第2子出産後初のバラエティ番組出演へ 育児の真っただ中…滝沢眞規子らが本音に切り込む
滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみがMCを務めるABEMAバラエティ『秘密のママ園2』（後9：00）が2月1日から放送スタートすることが決定した。それに伴い、25日午後9時からは前シーズンの『秘密のママ園』の名場面をまとめた総集編を放送する。なお、2月1日の初回放送には、ゲストに俳優の真木よう子が登場する。
【写真】「真夜中のママです」第2子の育児に奮闘する43歳真木よう子
『秘密のママ園』は、建前ではなく“本音”で語れるママたちの居場所として、多様な家族のかたちや子育て観、恋愛、夫婦関係、自己実現まで、あらゆる視点から“いま”を生きる親たちのリアルに向き合う情報バラエティ。
2025年3月より放送がスタートすると、これまでのスタジオトークや匿名相談を通じて、多くの視聴者から「自分のことのように共感した」「目の前の生活とつながる」といった反響を集め、このたびシーズン2となる『秘密のママ園2』の放送が決定した。番組MCには、前シーズン同様に各世代を代表する母親であり働く女性でもある滝沢、近藤、峯岸の3人が務める。
『秘密のママ園2』放送決定に伴い、滝沢は「みんなと本音でトークをして、番組を見ていただいている方にも楽しんでいただきたいと思っているので、シーズン2も頑張ります！」、近藤は「ママ会に一緒に参加しているような気分でシーズン2も見守っていただけたらなと思います！」、峯岸は「タキマキさん、ちーぼぉちゃんと私たちの仲がより深まっているので、より本音を出せる環境だと思いますし、より刺激的なテーマを取り扱っているので、ぜひ皆さんで秘密を共有してほしいと思います！」とそれぞれコメントした。
昨年末に第2子出産を発表し、『秘密のママ園2』にて産後初のバラエティ番組出演となる真木。育児の真っただ中にいる彼女とともにMC陣がママの本音にどんどん切り込んでいく。
また『秘密のママ園2』放送決定を記念し、25日には前シーズン『秘密のママ園』の総集編を放送。俳優の中村昌也が参加し話題を集めた、シングルマザーだけの恋愛企画「ママも、恋してイイですか？」や、様々な人生経験をもつママの日常を追った「のぞき見！隣のママ」といった企画のほか、MC陣がママのリアルなお悩みに答えるコーナーなど、視聴者の人気を集めた珠玉の名シーンを一挙公開する。
