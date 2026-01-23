元AKB48のタレント柏木由紀（34）が22日放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜午前1時）に出演。後輩アイドルにアイドルとして生き抜く秘訣（ひけつ）を伝えた。

秋元康氏が総合プロデュースする17人組ガールズグループ「Rain Tree（レインツリー）」の水野乃愛（20）、片瀬真花（19）が出演し、グループ結成の経緯や現在までの苦悩を語った。

アイドルのファンだった水野は「精神的にもくるものがあるんだなって思って、より尊敬が増しました。本当に過密スケジュールをこなしてらっしゃるじゃないですか」と自身がアイドルになってから感じた心境を語った。

柏木は「たしかに私はAKBを一昨年卒業したんだけど、17年ぐらいAKBにいて、最後よく聞かれる『アイドルとはなんですか？』とか、『アイドルにとって必要なものなんですか？』ってよく聞かれる。でももう、メンタルだと思う。最終的に。歌とかダンスも大事だし、でも思ったり、2人が言うように大変なこととか言われたりするじゃん。だからもうメンタルだと思ったから、気にしない方がいいよ、あんまり。続かなくなっちゃう。長く続けたいと思ってたら『まぁいっか』みたいな」とメンタルの大切さを説いた。