¡¡ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Ï23Æü¡¢7·å¤Î±Ñ¿ô»ú¤Ç½»½ê¤ò¼±ÊÌ¤Ç¤¤ë¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡×¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¿·ÁÈ¿¥¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÉô²°ÈÖ¹æ¤ò´Þ¤àÁ´¤Æ¤Î½»½ê¤ò¤Ò¤âÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢²ÙÊª¤òÈ¯Á÷¤¹¤ëºÝ¤Î¼êÂ³¤¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ê¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£¿·ÁÈ¿¥¤Ë¤Ï³ÚÅ·¥°¥ë¡¼¥×¤ä¥Û¥Æ¥ë¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¥¢¥Ñ¥°¥ë¡¼¥×¡ÊÅìµþ¡Ë¤Ê¤É¤¬»²²Ã¤·¡¢Ï¢·È¤·¤Æ¼ÂÍÑ²½¤äÍÑÅÓ¤Î¸¡Æ¤¤ò¿Ê¤á¤ë¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤ÏºòÇ¯5·î¤Ë»Ï¤á¤¿¤¬¡¢³èÍÑ¤Ï°ìÉô¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÌ±´Ö´ë¶È¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¡¢Í¹ÊØÈÖ¹æ¤ËÂå¤ï¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¹¤á¤ëÁÀ¤¤¡£
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ï¡ÖABC¡½1234¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÇÍ¤ÎÈÖ¹æ¤ò¸Ä¿Í¤Ë³ä¤êÅö¤Æ¤ë¡£ÆüËÜÍ¹ÊØ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤«¤é¼èÆÀ¤¬²ÄÇ½¤À¡£