〈「あと数日で自由の身だったのに…」布団から半身を乗り出して絶命していた娼妓（21）…枕元に残された“理不尽な遺書”とは〉から続く

二本木遊廓のど真ん中で、化粧品やタバコを扱っていた店があった。そこは、故郷から売られてきたばかりの少女たちが、誰にも言えない本音を吐き出せる唯一の「駆け込み寺」だったそう。 店主の女性（取材時90歳）は、店の縁側で涙を流す娘たちをなだめ、時には厳しく諭してきた。

【画像】“東雲楼一の美人”と言われた「しののめ（東雲）」のブロマイドがコチラ〈表情はどこか寂しげで…〉

売れっ子ゆえに性病に侵される恐怖、足抜け（脱走）の代償、そして遊廓消滅後の行方――。ここでは、ノンフィクション作家の澤宮優氏による『かつてこの町に巨大遊廓があった 熊本・二本木の歴史と記憶をたずねて』（忘羊社）の一部を抜粋し、老女が重い口を開いて語った“生々しい証言”を紹介する。

◆◆◆

ある老女が語った二本木

キエさん（仮名）は大正11年（1922）生まれで、平成24年（2012）の取材当時90歳だった。小学生のときから二本木に住んでいるという。

キエさんの生家は化粧品や煙草を商い、遊廓の女性たちがよく買い物に来ていた。自然と、人には言えない身の上話や愚痴や悩みをこぼすようになった。彼女も娘たちに助言したり、相談に乗ることも多かった。キエさんは店の縁側に座り、遠くを見つめるまなざしになって、在りし日の二本木の女性たちの思い出話を語り始めた―。

＊＊＊

小さいときから、ここにおるからねえ。

二本木のことを話すのはむつかしいです。何でも言うといけないですからねえ。だから今までは黙っておりました。だけど今回だけはお話しします。

うちは西南戦争の後からここで店ばやっとったんです。昔は貸本屋もやっとりました。それから煙草とか化粧品を商うようになりました。それで、二本木の娼妓さんがよく買いに来るようになって。

思い出すのは、遊廓に売られたばかりの娘さんですね。姉さんたちに頼まれて買い物に来るのですが、そこでよく泣いていました。

「どうして私はこぎゃん目に遭わんといけないの？ うちは百姓ばってん、借銭がだいぶあったけん、お金を戻されんごとなったとよ。だけん私が身売りされたつよ」

「うちはここに売られて来るときは、行かんと言ってだいぶ泣いたつよ」

「もう嫌、うちに帰りたか。ばってん店に借銭（前借金）を払うてもらったけん、しょんなか（仕方がない）もんな」

私も慰めようがないわけ。

「悲しかときはここに来て好きなだけ泣きなっせ。私はずっと聞いてやるよ。ばってんね、店とか人の前じゃ泣いたらいかんよ。いつも泣いてばかりおってもね、世の中で暮らしてゆくことはできんけんね。それでも辛かときはおばちゃんに話してね。ばってんね、あんたたちは借金のある家を助けとるとやから、親孝行しとるとばい。嘆くことはなかよ」

と声をかけるのが精いっぱいでした。



写真はイメージ ©AFLO

売られたばかりの娘は黙っとることが多かった

娘さんは17歳か18歳くらいで売られて来よったですね。天草、阿蘇が多かった。幼くして売られて来て可哀想でしたが、当時は仕方のないことでした。でもね、やはり娘さんたちが悲しい時は助けてやらんといけんと思いました。

中には、私が話して聞かせても、かえって私に怒る子もいました。どんなに話しても聞こうとせん。そんな「おどか」（生意気な）娘もおった。「世の中はおばちゃんが言うようなもんじゃない、そんなふうにしても女将さんから叱られたばい」と言うわけ。でもしっかり話を聞くと、何かにつけて店の人たちに反発ばかりしよったんですね。

彼女たちは小学校の高等科を出ていれば良かほうだから、十分に教育を受けたとは言えん。遊廓に来たばかりの娘は田舎もんで世間のことを何も知りませんから、知恵をつけてあげないと世間のことが分からんわけ。ここでは人と一緒に暮らしていかんといけませんから、人の道をきちんと教えることも大事だと思ったんです。

売られたばかりの娘は黙っとることが多かったですが、慣れてくるとしゃべるようになった。遊廓に売られて2、3年は年が足らんから客を取れん。だから女中さんのようにお茶とか料理とか、お客へ運んでね。店に子供のおれば、子守もせんといかん。うちには毎日、煙草や何やら買いに来らした。

「廓の中は女ばっかりの世界だいけんな、用事ば言いつけられたら、ハイハイて言うてね、口ごたえしたらいかんよ。お客さんにも逆うたらいかんよ。また来てもらわんといかんけんね。そしてお客や店から煙草買うて来てて言われたら、走って買いに来にゃいかんばい。すぐに動けばご褒美に小遣い銭をくれるからね。一万円崩してくれて言われたら、おばさんが細かとに崩してやるけんな。そんなら小遣い銭を渡しやすくなるからね」

そして客が取れるようになったら、

「あんたは親孝行だと思って、きつかばってん、がまだし（頑張り）なさい。そうすると良か身請けをしてくれる人ができるかもしれん」

と励まして。律儀な娘は「またお客さんからもろうた」と言って、お菓子や土産ば持って来ることもありました。お客を初めて取るときに、「おばちゃん、何ば話したら良かろうか」と相談されたこともあります。

売れる娘ほど梅毒に罹った

盆暮れは、賑わう（客が多くつく）娘は故郷に帰りよった。しかし年季を終えて帰った者は少なかったですね。最後は病気に罹る人が多かった。

戦争前は日本髪でしたね。髪を結うとき引っ張られるから痛いと言ってね。

やはり娼妓というのは、口は上手でも顔が良うないとね。かわいい娘のほうがお客さんに身請けされてもらわれて行きよった。たいてい、夫婦になる人が多かったですね。ときには結婚してもうちの店に訪ねて来る者もおった。今でもときどき「おばちゃん元気ね？」と見えられる。とくにこの近所にいる人は顔を出してくれますね。私はいつも言います。

「あんたも良かったばい。良かご主人ば見つけたけんね。もしご主人と出会わなければ、実家に帰るしかなかったからね」

家庭に入ったら、二本木にいたことは隠しとりました。過去を知っているのはご主人だけです。ただ、結婚しても子供はできませんね。体が酷い（酷使した）ですからね。

娼妓はだいたい35、6歳で辞めます。30歳過ぎるとあまり客がつかん。いつまでも店にいる娘もいました。売れない娘は仲居とか客引きとして店に残っておった。

ただね、売れる娘はすぐ病気に罹ってしまう。梅毒ですね。花柳病（性病）の検診は1週間に一度、ちょうどうちの前を通っていきました。検診に引っかかると、店には帰られません。

「しっかり先生の言うこつば聞いてから、また戻ってこにゃんたい」と慰めました。入院費は店で出しますが、それはあくまでも立て替え。娘の借銭に加算されて、どんどん増えてゆく仕組みになっていたからねえ。

娘たちがうちで買う化粧品は、練り白粉と言って首につけるもの、それと眉墨。お客がついた娘は高い化粧品を買っていきますが、売れない娘は化粧品を買えんわけ。そういう娘がよく、「お金を貸して」と言ってきましたが、私は貸しませんでした。「貸しても、あなたたちは全部払いきらんでしょう。お金が20円しか無かときは20円の品を買うていきなさい」と諭して。

品物だけ持って行く娘もいましたね。「おばさん、すぐ後から金ば持ってくる」と言ったまま持って来ん。

戦争前、当時では珍しく蓄音機を持っていたんです。それを遊廓の娘に貸したところ、いつまでも戻してくれん。「あんたいつ戻すとかい」と聞きましたが、なしのつぶてで。後からわかったことですが、質屋に持ち込んでいたわけ。それで「何ヵ月質屋に置くつもりなのかい」と言ったら、2、3ヵ月経ってようやく戻してくれた。その蓄音機も（昭和20年〈1945〉）8月10日の空襲で燃えてしまいました。

賑わう娘は、店で次から次に新しい着物を作ってもらいよった。

「おばちゃん、また着物ば作ってもろうたつよ」

と言って、見せに来てくれました。「ほんなこつ、おばさんが言うごつ（本当に、おばさんの言う通り）」て言ってね。律儀な娘はお菓子でも何でも、お客さんに貰ったから分けてあげると言って、うちに持ってきよった。その娘は漬物が好きだったので、うちで漬けた菜っ葉やらを渡してやると喜んでいました。

大阪まで逃げた娘もいた

売れない娘は、田舎の阿蘇や（菊池郡の）大津の店に売り飛ばされることがありました。そぎゃんときは、「行ってみないと、わからんばい。とにかく頑張らんといけんよ。金を貰えればそれで良かわけだからね」と励ましました。頑張る娘には、私は煙草でも何でも取り置いてあげました。皆、煙草をのんでいましたからね。

彼女たちの楽しみは花札。お客さんとしているうちに覚えるんですね。三味線の稽古をする娘もおりました。

娼妓が稲荷神社にお参りするのは、狐を祀ってあるからね。ここらでは高橋稲荷（熊本市西区上代。日本五大稲荷のひとつ）です。狐にあやかって男を多く騙せますようにという願いですね。ばってん男を手玉にとる女性はあまりおりません。男に騙されて、我が身が苦しくなるほうが多かった。

お客を好いていると、お金を持っていなくてもただで泊まらせる娘もいました。自分が男の代わりに登楼代を払って。「そぎゃんこつしたらいけん。あんたの身の代（給金）が無くなってしまうよ」と注意しました。

その娘は、結局男と夜逃げしました。しかし逃げてもやっぱり捕まります。大阪まで逃げて捕まった娘もいた。大阪に行っても、知らない顔だとすぐにばれます。絶対逃げられません。

捕まった娘は、一段と監視が厳しくなって自由に動くことができなくなる。外出しようとすれば、必ず仲居さんがついて行きます。

私がここに来たころと、昭和33年（1958）の売春防止法のころで比べると、昔のほうが正直だった。煙草代とか借りても、すぐに返しに来ました。遊廓の最後のほうは、おどか娘が増えました。遊廓が終わった（廃業した）後は、たいてい旅館をしなさった。部屋が多かからね。

うちの近くに長崎の島原から来ていた娘がおりました。子供が好きで、うちの子をかわいがってくれてねえ。よくお菓子を買ってくれました。

彼女は16、7歳で売られてきましたが、利口者で、年取ってからは仲居をやっておった。よう働く娘でした。そんな子ですから、煙草を買いに来ても、「ちょっと上がんなさい」と言って、まぜごはんを食べさせたり。

うちの婆さんが死んだときも、「お寺に手伝いにいかんといかんだろ。うちが行くよ」と店から4、5人連れてきて、手伝いをしてくれました。店を辞めて4、5年経って故郷に戻りました。もう70代くらいでしたねえ。最近までホテルの仲居をしていましたけど、そのホテルもよそに売られ、自分の出る幕はないからと言って故郷に帰りました。

私は聞き役やったし、なだめ役。もう何もしたくないですな。ただしゃべるばっかりです。

（澤宮 優／Webオリジナル（外部転載））