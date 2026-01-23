ピンク・レディーのケイこと歌手増田惠子（68）が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。体幹、体力強化について話した。

今年がピンク・レディーでデビューして50年、ソロデビュー45年。司会の黒柳徹子（92）が「全然、あなた変わらないね」と言うと、増田も「黒柳さんも全然かわらないです、お変わりなく」と笑顔で返した。

未唯mie（67）とのピンク・レディーは80年に解散。だが、2010年に「解散やめ！宣言」をして、ピンク・レディーの活動とソロの活動を区別せずに、いつでもパフォーマンスできる状態を目指すとしていた。

そのため運動は欠かさず「いつ、行くぞ、って言われてもいいように、すごく鍛えています」と話した。クラシックバレエを30年。「体幹もかなり鍛えられたんですけど、もうちょっと鍛えたいと思って。違う筋肉が付くようにピラティスも15年くらい前から」と言う。

「体幹がしっかりしてきているので、（座った時に）背もたれにもたれるよりも、こういうふうにして（もたれずに背筋を伸ばして）いた方が楽です」と話した。