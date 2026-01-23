他人に言われたくない愛犬への言葉5つ

犬には言葉が通じないと思われがちですが、飼い主さんへの心ない言葉は、たとえ冗談でも深く響くことがあります。愛犬の存在や性格、容姿を軽く扱う発言は、愛情を注いでいる飼い主さんの心に突き刺さってしまうものです。ここでは、飼い主さんが言われたくない言葉を紹介します。

1. 怖い

特定の犬種や体の大きさだけで「怖い」と言われることがありますが、こうした言葉は飼い主さんの心を深く傷つける可能性があります。

大型犬を連れているだけで「大きくて怖い」と言われたり、「顔が怖い」「強そうで怖い」と言われたりしたことのある飼い主さんも少なくありません。

大型犬や見た目の偏見を受けやすい犬種を飼う人は、日頃から周囲に迷惑をかけないよう細かくしつけや配慮をしています。散歩中も、人や他の犬との距離、吠えや飛びつきの抑制など、注意すべきことは少なくありません。

すれ違いざまに「怖い」と言われると、愛犬の存在や普段の頑張りを否定されたように感じてしまう人もいます。

2. くさい・汚い

犬は生き物ですから、どんなにケアをしてもニオイがついてしまうことがありますし、散歩中に汚れがついてしまうことも避けられません。こうした状態を「くさい」「汚い」と直接指摘されると、傷ついてしまう飼い主さんもいます。

多くの飼い主さんは、愛犬のために日々ブラッシングやシャンプーなどのケアをおこない、清潔に保つように心がけています。それだけに、愛犬のニオイや汚れに関する否定的な言葉は、心に響きやすいのです。

たとえ軽い気持ちであったとしても、飼い主さんの気持ちに深く刺さることを理解しておく必要があるでしょう。

3. 可愛くない

犬の容姿について「ブサイク」「可愛くない」といった言葉を口にするのは避けるべきです。美醜の感覚は人それぞれですが、飼い主さんの目の前で言う必要はありませんし、無駄に傷つけるだけです。

愛犬は飼い主さんにとってかけがえのない存在で、その個性や見た目すべてを大切に思っています。容姿を否定する言葉は、飼い主さんの気持ちに深く刺さり、不快感や悲しみを与えるだけで、何ひとつ良い結果を生みません。

4. もうすぐ寿命だね

驚くことに、シニア犬や病気療養中の犬に対して「もう長くないね」といった言葉を投げかける人がいます。

飼い主さんは、一日でも長く愛犬と一緒に過ごしたいと願い、限られた時間を大切に懸命に過ごしています。そんな飼い主さんにとって、終わりを予感させる言葉を耳にすることで不安や悲しみに襲われ、心の平穏が乱されてしまいます。

飼い主さんと愛犬との時間を尊重するなら、こうした残酷な言葉は決して口にすべきではありません。

5. 雑種でしょう…

血統にこだわる人が、ミックス犬や保護犬に対して、悪気なく「雑種でしょう」と言うことがあります。

しかし、犬の価値は血統で決まるものではありません。どのような出自であっても、飼い主さんにとって愛犬はかけがえのない存在です。愛情を持って育てている飼い主さんに対して、この言葉は非常に失礼で、嫌な気持ちにさせてしまうこともあります。場合によっては、怒らせてしまうこともあるでしょう。

たとえ悪気がなくても、絶対に口に出してはいけません。

第三者が配慮するべきこと

第三者が犬と接する際に、最も大切にしたいのは「人に言わないことは犬にも言わない」というシンプルなマナーです。

たとえば、他人の子どもや家族に対して、初対面で「ブサイクだね」や「もうすぐ寿命だね」と言う人はいませんよね。犬も同じように、飼い主さんにとってはかけがえのない存在です。愛情を注いで育てている相手に対して、無神経な言葉を口にするべきではありません。

犬のことを話す際は、飼い主さんの気持ちを尊重し、自分の発言がどう受け止められるかを一呼吸置いて考えることが大切です。少し気をつけるだけで、飼い主さんも愛犬も傷つけずにすむでしょう。

まとめ

今回紹介した5つの言葉は、いずれも相手への配慮が足りない表現です。

愛犬に関する言葉は、飼い主さんの心に思った以上の影響を与えることがあります。軽い気持ちで発しても、大切な犬を否定されたように感じてしまい、お互いの間に不快なしこりを残すことにもなりかねません。

基本は「人に言わないことは犬にも言わない」ことです。少しの配慮でみんなが気持ちよく過ごせるようになるでしょう。