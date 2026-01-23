本田翼、美脚を大胆に見せたメンズ×ウィメンズコーデに絶賛の声「国宝級の美しさ」「スタイル良すぎ」

1月22日、本田翼がInstagramを更新した。

【写真】ほっそり美脚が際立つショー鑑賞コーデを披露

本田は、自身のInstagramアカウントにて、「amiparis 2026AWのショーを観にパリへ」「とてもとても素敵なショーで 次の冬が来るのを楽しみにさせてくれました」などと、フランス・パリで鑑賞したショーについてコメント。

続けて、「私のコーディネートはシャツにメンズサイズのコート、足もとはパンプスで抜け感と女性らしさでメンズとウィメンズのバランスを楽しむコーディネートで」「メンズのショーだからこそできるファッションもまた楽しいです」とこの日のファッションのポイントも綴り、メンズのコートにミニ丈のボトムスを合わせた、美脚の際立つ写真を複数公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「似合ってる」「国宝級の美しさ」「スタイル良すぎ」「めっちゃ可愛い」「美脚です」など、絶賛のコメントが寄せられている。

本田はさまざまなファッション誌でモデルとして活躍するほか、女優としてもドラマ・映画などに出演。また、ビューティーブランド「By ttt.」のプロデュースも手掛けている。