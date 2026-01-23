気象庁によりますと、近畿地方では、２４日夜から２５日にかけて再び大雪となる見込みです。２５日は、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意するよう呼びかけています。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？大阪・京都・神戸・滋賀・奈良・和歌山の雪雨シミュレーション

また、２４日昼前から２５日にかけて、竜巻などの激しい突風や落雷に注意が必要です。

２４日夜から２５日にかけて寒気の流れ込みが再び強まる見込みです。



また、２４日昼前から２５日にかけて、大気の状態が非常に不安定となるため、局地的に雷雲が発達するでしょう。

２３日（金）雪と雨のシミュレーション

気象庁によりますと、日本付近は強い冬型の気圧配置となっていて、２５日にかけて続く見込みです。近畿地方の上空約１５００メートルでは、氷点下９度以下の強い寒気に覆われています。



［雪の実況］

２３日１４時現在の積雪の深さ（アメダスによる速報値）

滋賀県

長浜市余呉町柳ケ瀬 ７９センチ

高島市今津 ２６センチ

彦根 ２２センチ

米原市朝日 １１センチ

京都府

京丹後市峰山 ５１センチ

舞鶴 ２８センチ

兵庫県

香美町兎和野高原 ８９センチ

香美町香住 ５６センチ

豊岡 ４１センチ

２４日（土）

［雪の予想］

２４日１８時から２５日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

近畿北部山地 ５０センチ

近畿北部平地 ３０センチ

近畿中部山地 ５０センチ

近畿中部平地 ７センチ

近畿南部山地 １０センチ

となっています。



気象庁は、近畿地方では、２４日夜から２５日にかけて短時間に降雪が強まり、再び大雪となると予想しています。

２５日（日）

気象庁は、２５日は、雪雲が予想より発達したり停滞した場合には警報級の大雪となる可能性があり、積雪や路面の凍結による交通障害に十分注意するよう呼びかけています。

２６日（月）

２７日（火）

２８日（水）

気象庁によりますと、近畿北部では、警報級の大雪となる可能性は低くなりましたが、引き続き２３日夜遅くにかけて、積雪や路面の凍結による交通障害に注意が必要だということです。



また、気象庁は以下の点について注意を呼び掛けています。



・電線や樹木への着雪、なだれ、水道管の凍結、落雷や突風に注意してください。

ビニールハウスは倒壊のおそれがあるため、注意してください。

・カーポートなどの簡易な建築物や老朽化している建築物などは倒壊のおそれがあるため、近寄らないよう注意してください。

・農作物の管理に注意してください。



予想にはブレ幅があるため、今後の気象情報をこまめに確認してください。



