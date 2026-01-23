グミキャンディブランド「HARIBO」と「LOVERARY BY FEILER」が初コラボ！ハンカチやバッグを抽選申し込みで限定販売
かわいいクマの「ゴールドベア」が目印の世界的なグミキャンディブランド「HARIBO(ハリボー)」とドイツ・シュニール織のブランド「フェイラー」のギフトコンセプトショップ「LOVERARY BY FEILER(ラブラリー バイ フェイラー)」が初コラボレーション。コラボ商品はすべて一括抽選で、フェイラー銀座本店などの店舗とフェイラー公式オンラインショップで販売する。抽選申し込み期間は2026年1月29日(木)12時〜2月2日(月)16時59分となっている。
【画像】HARIBO×LOVERARY BY FEILER コラボアイテムのデザインをもっと見る
■世界で愛されるグミキャンディブランド
ドイツ生まれのハリボーは、ヨーロッパでは知らない人がいないと言われるほど、幅広い層に浸透しているグミキャンディブランド。日本でも、さまざまな種類のグミを販売している。一方、「ラブラリー バイ フェイラー」は「フェイラー」のギフトコンセプトショップで、日本でも全国に店舗を展開している。どちらもドイツ生まれで、多くの人に愛され続けているという共通点を持つ。
今回のコラボレーションでは、オリジナルデザインのハンカチやポーチ、バッグなど、特別に作られたアイテムが登場する。デザインは、ハリボーのグミキャンディのパッケージをイメージした「ハリボーゴールドベアパッケージ」と「ハリボーゴールドベア」。
「HARIBO GOLDBEARS PACKAGE ハリボーゴールドベアパッケージ」は、かわいいクマの形のグミキャンディ「ゴールドベア」のパッケージがモチーフで、ハンカチ(2970円)、巾着(7700円)、バッグ(1万3200円) の3種。フェイラーのシュニール織の再現性の高さが感じられる。
「HARIBO GOLDBEARS ハリボーゴールドベア」はグミキャンディのカラフルなゴールドベアが並んだデザイン。イチゴ、リンゴ、オレンジ、ラズベリー、パイナップル、レモンの6種のフレーバーに、イエローのドットを組み合わせている。こちらはハンカチ(2970円)、ペンケース(4950円)、舟形ポーチS(5500円)、舟形ポーチM(7150円)、フラットポーチS(6050円)、フラットポーチM(8250円)と多彩なラインナップ。
2つのデザインで全10種のアイテムが登場する。販売はすべて抽選。抽選申し込み期間内であればいつ申し込みしてもOK。申し込みには会員登録が必要で、店舗で受け取ることもできる。オンラインショップからの発送(送料一律440円)か店舗での受け取りが選べ、店舗受け取りの場合は抽選申し込み前にアプリのダウンロードと会員登録が必須となる。
また、抽選申し込み期間の前日1月28日(水)には、20時30分からインスタライブも開催し、コラボ商品の魅力を紹介する予定とのことなのでぜひチェックしてみて。
どれもコラボレーションならではの特別なアイテム。かわいくてスペシャルなデザインなので、ハリボーファンもフェイラーファンも、この特別な機会にぜひチェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
■世界で愛されるグミキャンディブランド
ドイツ生まれのハリボーは、ヨーロッパでは知らない人がいないと言われるほど、幅広い層に浸透しているグミキャンディブランド。日本でも、さまざまな種類のグミを販売している。一方、「ラブラリー バイ フェイラー」は「フェイラー」のギフトコンセプトショップで、日本でも全国に店舗を展開している。どちらもドイツ生まれで、多くの人に愛され続けているという共通点を持つ。
今回のコラボレーションでは、オリジナルデザインのハンカチやポーチ、バッグなど、特別に作られたアイテムが登場する。デザインは、ハリボーのグミキャンディのパッケージをイメージした「ハリボーゴールドベアパッケージ」と「ハリボーゴールドベア」。
「HARIBO GOLDBEARS PACKAGE ハリボーゴールドベアパッケージ」は、かわいいクマの形のグミキャンディ「ゴールドベア」のパッケージがモチーフで、ハンカチ(2970円)、巾着(7700円)、バッグ(1万3200円) の3種。フェイラーのシュニール織の再現性の高さが感じられる。
「HARIBO GOLDBEARS ハリボーゴールドベア」はグミキャンディのカラフルなゴールドベアが並んだデザイン。イチゴ、リンゴ、オレンジ、ラズベリー、パイナップル、レモンの6種のフレーバーに、イエローのドットを組み合わせている。こちらはハンカチ(2970円)、ペンケース(4950円)、舟形ポーチS(5500円)、舟形ポーチM(7150円)、フラットポーチS(6050円)、フラットポーチM(8250円)と多彩なラインナップ。
2つのデザインで全10種のアイテムが登場する。販売はすべて抽選。抽選申し込み期間内であればいつ申し込みしてもOK。申し込みには会員登録が必要で、店舗で受け取ることもできる。オンラインショップからの発送(送料一律440円)か店舗での受け取りが選べ、店舗受け取りの場合は抽選申し込み前にアプリのダウンロードと会員登録が必須となる。
また、抽選申し込み期間の前日1月28日(水)には、20時30分からインスタライブも開催し、コラボ商品の魅力を紹介する予定とのことなのでぜひチェックしてみて。
どれもコラボレーションならではの特別なアイテム。かわいくてスペシャルなデザインなので、ハリボーファンもフェイラーファンも、この特別な機会にぜひチェックしてみよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。