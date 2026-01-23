ÆüËÜ¤Ë¡Ö¼«Âº¿´¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¡¡´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼´Ø·¸¼Ô¤¬Êì¹ñ»æ¤ËÏ³¤é¤·¤¿ËÜ²»¡Ö²æ¡¹¤Ï¡ÈÊ¼Ìò¤ÎÆÃ¼ìÀ¡É¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
ÆüËÜ¤Ëº¹¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤ë·Á¤ÇÇÔ¤ì¤¿´Ú¹ñ(C)Getty Images
¡¡Æü´ÚÀï¤ÇµÊ¤·¤¿´°ÇÔ¤ÎÍ¾ÇÈ¤Ï¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾®¤µ¤¯¤Ê¤¤ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö1·î20Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤È´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë¤è¤ë¡ÖAFC U23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡¦¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡×¤Î½à·è¾¡¤À¡£¹ñºÝÉñÂæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿½ÉÌ¿¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤Ï¡¢21ºÐ°Ê²¼¤ÎÁª¼ê¤òÂ·¤¨¤¿Á°¼Ô¤¬¡¢36Ê¬¤Ë¾®Àô²Â¸¾¤¬µó¤²¤¿¸×¤Î»Ò¤Î°ìÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤ó¤ÊPK¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¡Ä°ìÅÙ¤ÏGK¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¥´¡¼¥ë¤Ø¡¡Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿Æ»ÏÆË¤ÎPK¥·¡¼¥ó¤ò¸«¤ë
¡¡ÆâÍÆ¤ÇÆüËÜ¥¤¥ì¥Ö¥ó¤¬°µÅÝ¤·¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±Á°È¾¤Ï¥·¥å¡¼¥È¿ô¤¬1ÂÐ10¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É´Ú¹ñ¤ÏÌÀ³Î¤Ë¡Èº¹¡É¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÈ¿·â¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤Ê¤¤Ìµµ¤ÎÏ¤ÊÀï¤¤¤Ë½ª»Ï¤·¤¿¡È¥¢¥¸¥¢¤Î¸×¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹ñÆâ¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢²þÁ±¤ÎÌÜÅÓ¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£Æü´©»æ¡ØÄ«Á¯ÆüÊó¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¡ÖU-21À¤Âå¡×¤ÇÂç²ñ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¶¯²½Êý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤¿¾å¤Ç¡Ö´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ï¼«Âº¿´¤òÂç¤¤¯½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¸ÀµÚ¡£¡ÖÆüËÜ¤Ï2028Ç¯¤Î¥í¥¹¸ÞÎØ½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤ËU-21À¤Âå¤òÅêÆþ¤·¡¢·Ð¸³ÃÍ¤òÀÑ¤à¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¡È2ºÐÇ¯²¼¤Î¸åÇÚ¡É¤Ë´Ú¹ñ¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Âç²ñ¤ÏÂ¾¹ñ¤Î°éÀ®Êý¿Ë¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤À¤±¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±»æ¤Ï¡¢Àè¤ò¸«¿ø¤¨¤º¡¢Â¾¹ñ¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤Î°éÀ®»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÅöÁ³¡¢µ¿ÌäÉä¤¬¤Ä¤¯¡£ÆüËÜ¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬°ã¤¦¡×¤ÈÈãÈ½¡£¤½¤Î¾å¤ÇÊ¼ÌòÌÈ½ü¤ÎÆÃÎã¤¬²¼¤µ¤ì¤ë¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¡ÈÈá´ê¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÍ«¤¤¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢½Ð¾ìÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÊ¼ÌòµÁÌ³¤ÏÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¡£¤æ¤¨¤ËÉ¬Á³Åª¤Ë¼ã¼êÁª¼ê¤¿¤Á¤Î°ÕÍß¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤Ë°¦ÃÎ¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÆ±Âç²ñ¤Ë¸þ¤¯¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Ê¼ÌòÌÈ½ü¤Î¸¢Íø¤¬¡Ö°éÀ®¤òÂÚ¤é¤»¤ëÀäÂÐÅª¤ÊÍýÍ³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâ¤¯Æ±»æ¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Ï¡ÈÊ¼Ìò¤ÎÆÃ¼ìÀ¡É¤òÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏ³¤é¤¹´Ø·¸¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¼çÍ×¹ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢À¤ÂåÊÌÂåÉ½¤ÎÂç²ñ¤òÂç¤¤¯½Å»ë¤·¤Ê¤¤É÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥æ¡¼¥¹Ç¯Âå¤Ï¡ØAÂåÉ½¶¯²½¤Î¤¿¤á¤Î²áÄø¡Ù¤È¸«¤Ê¤¹¡£¤À¤±¤É¡¢´Ú¹ñ¤Ï»ö¾ð¤¬°Û¤Ê¤ë¡£Ê¼ÌòÌäÂê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ç¤âÌÈ½ü¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢Áí¹çÅª¤Ë¸«¤Æ¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ëÊý¤¬³Ú¤À¡£¤½¤·¤Æ¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È³¤³°¿Ê½Ð¤¹¤ë¡£¹ñÆâ¤Î¶¥ÁèÎÏ¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ê¤ó¤À¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢Âç²ñ¤Ç¤Ï3Ï¢ÇÆÃæ¤Î´Ú¹ñ¡£¤À¤¬¡¢¹ñºÝ¶¥Áè¤Î¾ì¤ÇÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¸½¾õ¤Ï¡¢´Ø·¸¼Ô¤¿¤Á¤ÎÇº¤ß¤Î¼ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
