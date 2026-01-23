「これもアレルギーなんだろうか､､」樽美酒研二、顔の腫れに心配の声「すごく腫れてる」「大丈夫？」
ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは1月23日、自身のInstagramを更新。異変が起きた顔を公開しました。
【写真】樽美酒研二の自撮りショット
コメントでは、「腫れててもイケメン！好き だけど心配」「研二さん大事にしてー」「心配です」「病院で診てもらってきてください」「研二さん大丈夫？？」「早めに診てもらって」「すごく腫れてる」「え？親知らず？じゃないよね」などの声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「研二さん大丈夫？？」「これもアレルギーなんだろうか､､」と書き出した樽美酒さん。自撮りショットを1枚載せていますが、そこには「昨晩、顔腫れたんですが、、元に戻っていない」とつづっています。確かに片方の頬が腫れているよう。「とりあえず病院行ってきます」とのことです。
「目が痒い」2025年11月25日にも「目が痒い」と腫れた目元を公開していた樽美酒さん。病院へ行った結果「トレーニングのやり過ぎ、睡眠不足から来てるんではないかということでした」と、原因が分かったようです。今回の腫れもまた原因が分かるといいですね。
