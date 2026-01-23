格闘技イベント「RIZIN」は23日、都内で今年初の大会となる「RIZIN.52」（3月7日、有明アリーナ）の追加対戦カードを発表した。

すでに昨年の大みそかで決まっていた女子48キロ級3分3ラウンドで対戦するケイト・ロータス（27＝フリー）と大島沙緒里（31＝リバーサルジム新宿Me，We）が会見。大島は「みなさん、どうしてもケイト選手に目が行ってしまうと思うんですけど、本物の格闘家は私です。実力もビジョアルでも負けてません。私の戦いも見てください」と美人格闘家で評判の高いケイトにライバル心を燃やす。

11月に絶対女王の伊澤星花に敗れ、その後の方向性に迷う発言をしたことに「今までで一番応援され、試合終わった後もたくさんメッセージをいただいて、私の中で後悔が残ることがあったのでまたもう一度、チャンスをつかむためにも頑張らないといけないなと思った」と前向きになったと説明。現在もDEEP JEWELS

のベルトを保持しており、キャリアの上で「私の方が上です」と言い切る。

チャームポイントには「いろいろあるんですが、難しい」と照れ笑いし、「前田敦子に似ている、キンタローによく似ていると言われるのでビジュアルはいいのかなと思う。RIZINの前田敦子でお願いします」とはにかんだ。