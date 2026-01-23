格闘技イベント「RIZIN」は23日、都内で今年初の大会となる「RIZIN.52」（3月7日、有明アリーナ）の追加対戦カードを発表した。

すでに昨年の大みそかで決まっていた女子スーパーアトム級3分3ラウンドで対戦するケイト・ロータス（27＝フリー）と大島沙緒里（31＝リバーサルジム新宿Me，We）が会見。

美人格闘家のケイトは黒のジャケットにサングラス姿で「はーい、こんにちは、ケイト・ロータスです。大島選手はDEEPでもベルト持ってたし、RIZINでもタイトル戦を経験されている強い選手だと思うんですけど、自分の方が勝ちに対しての執念は強いので7日は絶対勝ちます」と意気込む。RIZINではRENA以来の日本人対決でDEEPでは3戦連続でKO、1本勝ち。「1試合、フィニッシュの気持ちだけはあるんですけど、なかなかうまくいってへんなというくらいで、気持ちはあります」と次こそRIZINで1本、KO勝利を目指す。さらに勝利すれば、ベルトも見えてくる。「毎試合、目の前のことしか考えてなくて、ベルトとか自分が勝っていけばベルトに近づくものだと思うので、まずは目の前の強い大島選手に勝つことだけを考えています」と打倒・大島に意気込む。

大島から「ビジュアルでも負けてない」と挑発され、「自分、ビジュアルほんまに中の下ぐらいだと自分で思っているので」とまさかの発言。「ビジュアルは人の好みで関係ないというのが自分の考え」とマイペースぶりを発揮する。試合については「3月7日に分かると思います」と強気だった。