埼京線“刃物男”事件が帰宅ラッシュ直撃「“花金”になんてことを」京浜東北線などもストップし「金曜日に迷惑な奴」

東京・北区の埼京線の電車内でさきほど、刃物を持った男がいるという通報があり、17歳の少年が現行犯逮捕された。この事件の影響で埼京線や京浜東北線などが運転見合わせとなっていて、帰宅ラッシュを直撃。SNSには悲鳴が溢れた。

23日午後4時半ごろ、北区中十条の埼京線の電車内で、「刃物を持った人がいる」などと110番通報があった。

捜査関係者によると、17歳の少年が、電車の中でハサミのようなものを乗客に向けたという。少年は身柄を確保され、現行犯逮捕された。

東京消防庁によると、刃物によるけが人はいないということだ。JR東日本によると現在、埼京線の上下線、京浜東北線宇都宮線、高崎線の上下線、湘南新宿ラインなどの運行が止まっていて運転再開の見通しはたっていないという。

帰宅ラッシュの時間帯に多くの電車が止まった事を受けて、SNSには、「埼京線ただでさえ混んでるのにこんなん最悪よな」「金曜日に迷惑な奴だね」「いつ帰れるんだよこれ」「誰だよ！こんなタイミングで！」「“花金”になんてことを」など怒りの声が溢れた。

さらに、運行している路線に乗客が集まっているようで、「渋谷の山手線ばか混んでる！」との書き込みもあった。