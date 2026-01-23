°æ¾åºé³Ú¤ÎÎ¹¤´¤Ï¤ó¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤»×¤¤½Ð¡×#1 ÃÙ¤¯µ¯¤¤¿Ä«¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ÎÄ«¤´ÈÓ
Î¹Àè¤Ç¿©¤Ù¤¿°ì»®¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÎÉ÷¤ä²»¤Þ¤Ç¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸«¤¿·Ê¿§¡¢Ê¹¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡¢Éº¤¦²»³Ú¡¼¡¼¤½¤ì¤é¤¬¿©¤ÙÊª¤ÈÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤Ä¤ÎÉ÷·Ê¤òÉÁ¤½Ð¤¹¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤È¤ÈÎ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤¢¤ë¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤Ê»þ´Ö¡£¤½¤ó¤Ê¡ÖÌ£¤Îµ²±¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¾®¤µ¤ÊÎ¹¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ç¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¡¢»ä¤Ï¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Ë¤¤¤ë¡£¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤À¡£Ìµ»ö¤Ë¥Þ¥é¥½¥ó¤ò½ª¤¨¡¢º£Æü¤Ï3ÆüÌÜ¡£Èè¤ì¤òÌþ¤¹¤Ù¤¯¡¢°ì¿Í¤Ç¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£9»þ¤¯¤é¤¤¤Ëµ¯¾²¡£ºòÈÕ¤Î¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÈè¤ì¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÂÎ¤¬ÄË¤à¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¿²¤Ü¤±¤Ê¤¬¤é¥Ù¥Ã¥É¤ò½Ð¤Æ¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤ò¿©¤Ù¤¿¡£¾¯¤·½Å¤á¤Î¥ë¡¦¥¯¥ë¡¼¥¼Åª¤ÊÃòÊª¤ÎÆé¤ËÆ¦¤ò¼Ñ¤¿¤ª¤«¤º¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥½¡¼¥»¡¼¥¸¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Þ¥ê¥ÍÅª¤Ê¤â¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÈþÌ£¤·¤¤¡£
¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤«¤é¼Ö¤Ç10Ê¬¤Û¤É¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ø°ÜÆ°¤·¡¢²ÙÊª¤òÍÂ¤±¤ë¡£º£Æü¤Ï°ìÆü¥Õ¥ê¡¼¹ÔÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´Ñ¸÷¤ËÅ°¤¹¤ë¡£»ä¤¬¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ËÍè¤ë¾¯¤·Á°¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¶¥¯¥»¥ó¥Ï¥¦¥¼¥ó¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤¬1»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¸µ¡¹¡¢º£Ç¯¤ÎÇ¯»Ï¤ÎÎ¹¹Ô¤â¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤Ø¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Æ¥É¥¤¥ÄÎ¹¹Ô¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ýÍÆ½ê¤È¤¤¤¦¾ì½ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¥Û¥Æ¥ë¤«¤é¤ÏÅÅ¼Ö¤È¥Ð¥¹¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ç¼ýÍÆ½ê¤ËÃå¤¯¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï±Ø¤«¥¢¥×¥ê¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢A¡¢B¡¢C¤ÈÈÏ°Ï¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬°ÜÆ°¤¹¤ëÈÏ°ÏÊ¬¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥¢¥×¥ê¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¡£¤¿¤À¡¢¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢²þ»¥¤â¤Ê¤¯¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÆÃµÞÅª¤ÊÎó¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿»þ¤Î¤ß¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡©¥¥»¥ë¤¹¤ë¿Í¤È¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤ÈÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¤¬¡¢³Î¤«¥Õ¥£¥ó¥é¥ó¥É¤â¤³¤¦¤¤¤¦¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÇã¤¤Êý¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£ÀÁ±Àâ¤Î¹ñ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¥¢¥¦¥·¥å¥ô¥£¥Ã¥Ä¶¯À©¼ýÍÆ½ê¤ËÃå¤¤¤¿¡£¼ýÍÆ½ê¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆþ¤ì¤ë¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¤Ë¹¤«¤Ã¤¿¡£ÀäË¾¤ò´¶¤¸¤ë¹¤µ¤Ç¡¢»¦È²¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´Æ»ëÅã¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¸«Ä¥¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£¤¤Ã¤È¸«À²¤é¤·¤¬¤¤¤¤¤À¤í¤¦¤«¤é¡¢Æ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
ÍÌ¾¤Ê¡ÖArbeit macht frei¡×¡ÊÆ¯¤±¤Ð¼«Í³¤Ë¤Ê¤ë¡Ë¤È¤¤¤¦¥Ê¥Á¥¹¤¬·Ç¤²¤¿¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤¬¼ýÍÆ½ê¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ï¥ì¥×¥ê¥«¤é¤·¤¤¡£
¾ÆµÑÏ§¤Ê¤É¤â¸«¤¿¡£¤³¤³¤Ç¿Í¤¬¿Í¤ò»¦¤·¡¢¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¦¤Èº£½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â¼ê¤Ë·ù¤Ê´À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¡£¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¡Ö¥¢¥ó¥Í¤ÎÆüµ¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÌë¤ÈÌ¸¡×¤Ê¤É¡¢¼ýÍÆ½ê¤Ë´Ø¤¹¤ë½ñÀÒ¤Ï¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ä¤«ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¤¯¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¸À¤¤É½¤»¤Ê¤¤·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÁÛÁü¤â¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤ÀäË¾¤À¤Ã¤¿¡£
À¤³¦¤Ç¤Ï»Ä¹ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤óµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ï¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¥é¥Ã¥¡¼¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¿å²ó¤ê¤ÎÀ¶·é¤µ¤ò´¶¤¸¤¿»þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤´ÈÓ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÈþÌ£¤·¤¤»þ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»Ä¹ó¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤È¤¤À¡£»×¤ï¤º¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ÀµÄ¾¤¢¤ë¤¬¡¢Åö»þ¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Ë¼ýÍÆ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤â¡¢º£¤Ê¤ª»Ä¹ó¤ÊÌÜ¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¤½¤³¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤À¡£ÍÍ¡¹¤Ê¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢¼«Ê¬¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¤È¤Æ¤â¤È¤Æ¤â¿É¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È¡£»ä¤Ë¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃÎ¤ë¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¼ýÍÆ½ê¤ò¤¢¤È¤Ë¤·¤Æ¥Ù¥ë¥ê¥ó»Ô³¹¤ËÌá¤ë¡£¤³¤³¤«¤é¤Î´Ñ¸÷¤ò²¿¤â¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢note¤È¤¤¤¦¥¢¥×¥ê¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥É¥¤¥ÄÃóºß°÷¤Î¥Æ¥Ç¥£¤µ¤ó¤Îµ»ö¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»²¹Í¤Ë¥×¥é¥ó¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¡Ö¥É¥¤¥Ä¤Ç¥ª¥·¥ã¥ì¤·¤¿¤¤¤ä¤Ä¤ËÊû¤²¤ë¥Ù¥ë¥ê¥ó¤ª¤¹¤¹¤á¥·¥ç¥Ã¥×½¸¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤ÈÀí¤ê¤ÈÁÇÄ¾¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¤¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë28ºÐÆÈ¿ÈÃË»Ò¡¢Æü·Ï´ë¶È¤ÎÃóºß°÷¤é¤·¤¤¡£
¤Þ¤ºµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖTheStore X¡×¤È¤¤¤¦¥«¥Õ¥§¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¤À¡£
¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤È¥Æ¥Ç¥£¤µ¤ó¤Î¾Ò²ðÊ¸¡Ö¿Í´ÖÀ¤¬¿¼¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬¤Ò¤È¤ê¤Ç¤³¤³¤Î¥«¥Õ¥§¤Ç¤¯¤Ä¤í¤¤¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤ËÇú¾Ð¤·¤¿¡£¿Í´ÖÀ¤¬¿¼¤½¤¦¤Ê¥É¥¤¥Ä¿Í¤Ï¤¼¤Ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿Í´ÖÀ¤¬¿¼¤½¤¦¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¯¥«¥Õ¥§¤Ë»ä¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Çö¤¤ÍýÍ³¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£
Å¹Æâ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ª¥·¥ã¥ì¤Ç¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤äÉþ¤ä¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤ÊÉþ¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢»×¤ï¤º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»îÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¦¤ï¡ª²Ä°¦¤¤¡ª¤³¤ì¤ÏÍß¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤ÆÃÍ»¥¤ò¸«¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤È¶ÃØ³¤Î60Ëü¤Ç¤½¤Ã¤ÈÃª¤ËÌá¤·¤¿¡£Å¹°÷¤µ¤ó¤Ï¤è¤¯¤³¤ó¤Ê¾®Ì¼¤Ë60Ëü¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò»îÃå¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Ê¡£
¥«¥Õ¥§¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¥ã¥í¥Ã¥È¥±¡¼¥¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ÇµÙ·Æ¤¹¤ë¡£Ä«¤«¤é¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¤òÀÝ¼è¤·¤¹¤®¤Æµ¤»ý¤Á°¤¤¡£¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Î¥É¥¤¥Ä¿Í¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¸«¤Ä¤á¤Ê¤¬¤éÆ¬¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Î¿Í¤Ï¿Í´ÖÀ¤¬¿¼¤½¤¦¤À¡£
Â³¤¤¤Æ¥Ö¥é¥ó¥Ç¥ó¥Ö¥ë¥¯Ìç¤Ø¡£½êÁ§¥ß¡¼¥Ï¡¼¤Ê´Ñ¸÷µÒ¤Ê¤Î¤Ç¤É¿¿¤óÃæ´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¤³¤³¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤¿¤¤¡£Ìç¤ÏÂç¤¤¯¤Æ¡¢°ìÅÙ¤Ï¹Ô¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡£Âç¤¤¤¤Ê¡½¡½¤È»×¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ª¤¹¤¹¤á¡£
Ìç¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢ºòÆü¤Î¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¥á¥À¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¿Í¤Ç°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£²ñ¾ì¤ÇÇã¤Ã¤¿¥Ù¥ë¥ê¥ó¥Þ¥é¥½¥ó¸ÂÄê¤ÎÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤ÏÌç¤ÎÁ°¤Ë¸Â¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³¹Ãæ¤Ë¥á¥À¥ë¤ò·Ç¤²¤¿¿Í¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¼ýÍÆ½ê¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡£¤â¤Á¤í¤óÈà¤é¤â¿¿·õ¤Ë¸«³Ø¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ä¤³¤ó¤Ê¤Ë¥á¥À¥ë¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï²¿¤«¥á¥À¥ë¤ò·Ç¤²¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©ÆüËÜ¤À¤È¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤«¤±¤Ê¤¤¤Î¤ÇÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤Ã¤¿¡£Áö¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾Ú¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
Â³¤¤¤Æ¡¢¡ÖµÔ»¦¤µ¤ì¤¿¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥æ¥À¥ä¿Í¤Î¤¿¤á¤ÎµÇ°Èê¡×¤Ø¡£ÄÌ¾Î¡¢¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥ÈµÇ°Èê¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¾ì2ÌÌÊ¬¤Î¹¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢2,711ËÜ¤Î¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤ÎÃì¤¬³Ê»Ò¾õ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤È¤Æ¤â¹¤¤¾ì½ê¤ËÊÂ¤Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³¥¿§¤ÎÀÐÈê¡£¤³¤ÎÀÐÈê¤Î´Ö¤òÊâ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
Âç¾®ÍÍ¡¹¤ÎÀÐÈê¤Î´Ö¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¤È¤Æ¤â¹â¤¤ÀÐÈê¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¡¢ÀÐÈê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¶õµõ¤ÇÎä¤¿¤¤¤±¤ì¤É°Ò°µ´¶¤È¡¢Îä¹ó¤ÊÀ¸¤ò´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Áá¤¯¤³¤³¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¶î¤é¤ì¤ë¡£ÀÐ¾ö¤âÊ¿¹Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ð¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢ÉÔ°ÂÄê¤Êºî¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀú¤é¤ì¤ëµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
Åö»þ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤Ê¶²ÉÝ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£ÀÐ¤Î´Ö¤Çµ´¤´¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¤¤¤¿¡£ÆÍÁ³½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç´í¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¤¢¤ì¤¯¤é¤¤¾®¤µ¤¤»Ò¶¡¤ÎÀÐÈê¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥¦¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£³°¤Ë½Ð¤é¤ì¤¿»þ¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤È¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë°ÛÍÍ¤Ê¶õ´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Ìë¤Î¥Û¥í¥³¡¼¥¹¥ÈµÇ°Èê¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥Ø¥Ó¡¼¤À¤Ã¤¿¡£
µÇ°Èê¤ò¸å¤Ë¤·¤Æ¡¢Ìë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¡£¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¿Í¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËºÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ªÅ¹¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢19»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤»þ´Ö¤À¡£Å¹¤¬º®¤ó¤Ç¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿°ã¤¦Å¹¤òÃµ¤¹¤Î¤âÌÌÅÝ¤À¡£
¤´ÈÓÆñÌ±¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÍ¾·×¤ÊÈèÏ«¤¬Î¯¤Þ¤ë¤Î¤â·ù¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÅ¹¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÍ½Ìó¤ò¼è¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï±Ñ¸ìÎÏ¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¡¢ËÝÌõ¥¢¥×¥ê¤ÈchatGPT¤ËÍê¤Ã¤Æ³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñÏÃ¤ÎÔ¿¤¬ÌÀ¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥¹¥Þ¥Û¤ÎËÝÌõ²èÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÅÅÏÃ¤À¤È²èÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºÀ¼¤À¤±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤¯¡¢º£¤Þ¤Ç°ìÅÙ¤âÅÅÏÃÍ½Ìó¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤ÀÍ½Ìó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÊØÍø¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤×¤ë¤ë¤ë¡Á¤ÈÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ë¡£¡ÖHi!¡×¤ÈÅ¹°÷¤µ¤ó¤¬¤´µ¡·ù¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¥Ï¥¤¡ª Can I make a reservation?¡×¤È¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¡£ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ì¤Ç¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ä¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö²¿»þ¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¡£¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¡¢¡Öº£Ìë¤Î9»þ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¡£³ÎÇ§¤¹¤ë¤«¤éÂÔ¤Ã¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤È¸À¤ï¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÅÅÏÃ¤ò·Ò¤¤¤À¤Þ¤ÞÂÔ¤Ä¡£¤¹¤ë¤È¡¢Å¹°÷¤µ¤ó¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤ä¤Ã¤¿¡ª¤ä¤Ã¤¿¡Á¡ª
¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¥·¥§¥Õ¤Î¥¥Ã¥Á¥ó¤È¡û¤È¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«¡©¡×¤È¥á¥Ë¥å¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤¿¤¬¡¢Á´¤¯Ê¹¤¼è¤ì¤º¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤ÏÌë¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¥ª¥Ã¥±¡¼¡ª¤È¸À¤ï¤ì¤ÆÅÅÏÃ¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤À¤±¿´ÇÛ¤À¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤«Í½Ìó¤Ï¼è¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¡£Å¹¤Î¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÃÎ¿Í¤«¤éÍê¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Á¥ç¥³¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤òÇã¤¦¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆù¤âÌîºÚ¤â¥´¥Ä¥´¥Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÎÁÍý¤¬¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÅ¹¤Ë¸þ¤«¤¦¡£¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖI have a reserbation under Sakura¡×¤È¥Í¥Ã¥È¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿±Ñ¸ì¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÅÁ¤¨¤ë¤È¡ÄÍ½Ìó¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡ª¤è¤«¤Ã¤¿¡ª¤³¤ÎÅ¹¤Ï¥Ð¡¼¤È¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¡¢Î¾Êý¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤É¤Á¤é¤¬¤¤¤¤¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Ý¤¤¡£
Þ¯Íî¤¿Å¹Æâ¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë¡£¹õ¤¤T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿¥·¥§¥Õ¤¬¤´µ¡·ù¤Ë³ø¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¾®Ìö¤ê¤·¤Ê¤¬¤éÎÁÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²Ä°¦¤é¤·¤¤¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°û¤à¡£¥¿¥³¤Î¥°¥ê¥ë¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¿´ÃÖ¤¤Ê¤¯Æþ¤ì¤ë¤³¤È¡¢¿§¡¹Íê¤á¤ë¤È¤³¤í¤¬´ò¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£
Å¹°÷¤µ¤ó¤ËÆüËÜ¤«¤éÍè¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¡Ö¥¢¥ê¥¬¥È¥¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¸ì¤ò´èÄ¥¤Ã¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¦¡£´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤Û¤í¿ì¤¤¤Ç¥Û¥Æ¥ëÃå¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Æ¿²¤¿¡£
¢£¤ªÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¡§¥Ù¥ë¥ê¥ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÎÄ«¿©¥Ð¥¤¥¥ó¥°¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Î¥Þ¥ê¥Í
¢£ºàÎÁ
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â2¤³
¤ª¿Ý¡¡Âç¤µ¤¸1
¤µ¤È¤¦¡¡¾®¤µ¤¸1
±ö¡¡¾®¤µ¤¸2Ê¬¤Î1
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¾®¤µ¤¸1
¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼
¢£Ä´ÍýÊýË¡
¡¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤òè§¤Ç¤ë
¢ÊÌ¤ÎÍÆ´ï¤ËÄ´Ì£ÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¤Æ¤ª¤¯
£è§¤Ç¾å¤¬¤Ã¤¿¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¡¢¥í¡¼¥º¥Þ¥ê¡¼¤òº®¤¼¤Æ´°À®