卓球女子の張本美和（木下グループ）が、大先輩への思いを口にした。

全日本選手権４日目（２３日、東京体育館）のジュニア決勝では、同学年の小塩悠菜（ＪＯＣエリートアカデミー）を３―１で下して４連覇。２００７〜１０年の石川佳純さん以来、１６年ぶりの快挙を成し遂げた。試合後には「ラスト１年（ジュニアは高校２年まで）で負けて終わりたくないなという気持ちがすごく強かったので、こうしてジュニアで勝って優勝できたので本当にうれしい」と安堵の表情を浮かべた。

石川さんとはＴリーグの木下アビエル神奈川で元チームメートだった。「卓球の選手としても人間力というか、すごく尊敬している選手。今もたまに会ったらすごく気さくに話しかけてくれる。私も本当に石川さんを見本にしているところがある」と明かした上で「普段の練習だったり、生活を少し一緒に過ごしたところでも、やっぱり普通の選手とは違うというか、みんなと違う考え方をされていると感じた」と尊敬の念を口にした。

今大会に向けてはファンから早めのバレンタインデーとして、ベルギー王室御用達「ピエール マルコリーニ」のお菓子をプレゼントされるなど、多方面でエネルギーをチャージ。「正直疲れた。１年たって年齢を感じた」と苦笑いするも、一般でも順調に８強入りを果たした。

２４日の準々決勝では長粼美柚（木下アビエル神奈川）と相まみえる。「毎日練習もしているし、組み合わせを見た時に『あ、やだな』というのが正直なところ。厳しい戦いになると思うので、今日はしっかり休んで明日頑張りたい」ときっぱり。２冠へ一般でも頂点を目指す。