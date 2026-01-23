落語家の桂米紫（５２）が２３日、大阪市内で行われた「桂米紫独演会」（３月２２日＝大阪・サンケイホールブリーゼ）の取材会に出席した。

米紫はこの日、２０２４年６月に亡くなった桂ざこばさんの形見分けでもらったという着物と雪駄を身に着けて登場。３年連続となる自身の独演会への意気込みを語った。

今回、米紫は演目「無精床」「餅屋問答」「百年目」を披露。ほかに桂米舞が「動物園」、桂二乗は「紙入れ」を行う。

演目について米紫は「音楽のアルバムみたいなもの」と表現。そして「無精床はドリフの『もしも〜シリーズ』みたいなもの。古典落語だが、自分なりの工夫がないとダメ。餅屋問答はシチュエーションコメディーです。中入りまでの前半を見た後に休憩して、百年目をしっとりやりたいな」と意気込んだ。

「百年目」は米朝一門で代々伝承してきた。

「自分に弟子ができないとやれないネタという思いがあって。こっけい噺（ばなし）で笑いもあるが、見終わった後に上下関係・師弟関係の良さがホワッと香ればいい」

最近弟子を迎え入れ、師匠・桂塩鯛を目標にする中で気付いたことがあった。

「噺家って芸を教えてもらうだけじゃなく、師匠の人柄についてくるんだと思う。弟子が来たことで師匠にものすごく迷惑かけてたんやなと思うこともあります」と反省したうえで「芸は人なりという言葉がありますけど、それは米朝師匠もざこば師匠もそうなんですけど。うちの師匠はマジメな方なんです。そのマジメさが好きです」と語った。