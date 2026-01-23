広島カープ小園海斗選手の妻・渡辺リサ「今日で5年」結婚記念日にウエディングショット公開「お似合い」「ドレス姿が可愛すぎ」と反響
【モデルプレス＝2026/01/23】TikTokやYouTubeなどでインフルエンサーとして活躍する“2児の母”渡辺リサが1月23日、自身のInstagramストーリーズを更新。結婚記念日を迎えウエディングショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】カープ小園選手の美人妻「絵になる2人」タキシード＆純白ドレス姿の手繋ぎショット
渡辺は「結婚記念日に旦那居なくて意味わかんないけど 今日で5年という節目」と、夫であるプロ野球・広島東洋カープの小園海斗選手が不在であることに触れつつ、同日に結婚記念日を迎えたことを報告。タキシード姿の小園選手と純白のウエディングドレスを纏った自身の結婚式での手繋ぎショットを公開している。
この投稿に、ファンからは「結婚5周年おめでとうございます」「絵になる2人」「リサちゃんのドレス姿が可愛すぎ」「本当にお似合いの夫婦で憧れる」「幸せのお裾分けをありがとう」「これからも仲良し夫婦でいてください」といった反響が寄せられている。
渡辺は2019年3月、当時交際していた男性との間に授かった第1子となる女児を出産した。その後、2021年1月には相手を公表せずに結婚を発表し、9月には第2子となる女児を出産。2022年11月に夫が小園選手であることを明かした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆渡辺リサ、広島カープ小園海斗選手との結婚5周年を報告
◆渡辺リサの投稿に反響
