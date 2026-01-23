「下祖母石」はなんて読む？「祖母」の読み方がポイント♡
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな地名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな難読地名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「下祖母石」はなんて読む？
「下祖母石」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、山梨県の地名です。
いったい、「下祖母石」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しもうばいし」でした！
下祖母石は、山梨県韮崎市にある地名。
韮崎市にある「マルス穂坂ワイナリー」では、バーやショップが設けられており、ワインの販売に加え、ワインの試飲やワインにあうおつまみとのペアリング体験を行っています。
葡萄の仕込期間である7月下旬から10月下旬は、ワインの醸造作業の見学をすることも可能なんだとか。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『地名辞典』
・『YAHOO！トラベル』
ライター Ray WEB編集部