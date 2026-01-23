コトブキヤ、「メガミデバイス」よりプラモデル「朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ」の発売延期を発表。 2月から4月に延期「らんま1／2」のフィギュアも延期に
【朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ】 2月→4月 発売予定 価格：9,900円
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama
「朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ」2026年2月→2026年4月発売予定
コトブキヤは、プラモデル「朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ」の発売月を2月から4月に延期することを発表した。
今回コトブキヤの公式サイトにて本製品の発売延期を伝えており、延期の理由は「諸般の事情」としている。
また本製品以外にも、「らんま1／2」のフィギュア「らんま」「早乙女乱馬」「シャンプー」についても発売延期となることを伝えている。
本延期に対して同社は「この度ご予約をいただきましたお客様、発売をお待ちいただいているお客様にはご迷惑をお掛けすることとなり、深くお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。」とコメントしている。
「らんま」2026年2月→2026年4月発売予定
「早乙女乱馬」2026年3月→2026年5月発売予定
「シャンプー」2026年4月→2026年7月発売予定
https://t.co/rO1KJuBFVE- メガミデバイス公式/MEGAMI DEVICE official (@MEGAMIDEVICE) January 23, 2026
「朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ」発売延期のおしらせ
発売月2026年2月→2026年4月
この度ご予約を頂きましたお客様、発売をお待ち頂いているお客様にはご迷惑をお掛けする事となり、深くお詫び申し上げます。何卒ご了承賜ります様お願い申し上げます。#メガミデバイス
(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama
(C)高橋留美子・小学館／「らんま1/2」製作委員会