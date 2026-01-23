◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)

全日本卓球選手権が行われ、張本美和選手がジュニアの部・女子シングルスで石川佳純さん以来となるジュニア女子シングルス4連覇となりました。

現在17歳の張本選手。ではジュニアの部に出場できる回数は残り何回なのでしょうか。

張本選手が全日本選手権で初優勝したのは2023年、中学2年生のときでした。そこから順調に女子ジュニアを毎年制し、女王として右に出る者がいなくなった張本選手。

今年のジュニアの部出場対象者を見てみると、2008年(平成20年)4月2日以降に生まれた者であること（高校2年生以下）が条件。張本選手は2008年6月16日生まれなので出場条件を満たします。来年も同様の条件となると、2009年(平成21年)4月2日以降に生まれた者となり、張本選手は条件に当てはまりません。

つまり来年の大会では、18歳の高校3年生となる張本選手はジュニアの部に出場することができず、今大会が最後となります。

それでも、張本選手は一般の部でも順当に勝ち上がっており、23日時点でベスト8まで上り詰めています。階級が変わっても変わらず活躍する張本選手の姿に、注目が高まります。

なお、卓球界の新星として注目されている松島輝空選手の妹、小学校6年生の松島美空選手。今年は準決勝で17歳の小塩悠菜選手に敗れたものの、2013年6月24日生まれのため、ルールが変わらない限りは、あと5回出場権利があります。