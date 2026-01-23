犬を飼えないのは「パパがいないから？」しつこく理由を訊く娘に持った33歳シングルマザーの罪悪感

高校時代親友の3人の、15年後のそれぞれの人生

今、日本は「夫婦3組に1組が離婚する」と言われる。2024年の厚生労働省の統計では、年間の婚姻件数48万件に対し、離婚件数は約18万件だった。この数字から「およそ3組に1組」と言われるのだが、実際には、離婚は様々な年次――結婚した年にするスピード離婚もあれば、子どもが成人してからや夫の定年を機になど――で起こり、3組いたら1組が離婚、という意味ではない。

漫画『33歳という日々 シングルマザー、ゆみの場合』（鈴木みろ著/KADOKAWA）も、思いがけない妊娠から、結婚、出産、そしてシングルマザーになったゆみの話だ。

3巻から成る『33歳という日々』シリーズの１巻で、高校時代親友だった3人の女性が、人生に迷い、悩み、傷つきながらも進む姿を描いている。

7月に刊行された『33歳という日々 子なし夫婦、エリの場合』は、長年付き合った彼と「一生仲良し夫婦でいられる」と思って結婚したエリが主人公だ。夫婦は子どもを強く望み、当たり前のようにできるものだと思っていたが、3年経ってもできず、妊活にかける熱量の違いから夫との関係にも亀裂が入る。

8月に出版された『33歳という日々 独身彼なし、このみの場合』は、美人で華やかで、周りからは「高望みしている」と言われてしまうこのみの話。長く付き合って結婚したエリや、あっという間に出産し、働くお母さんとなったゆみが、本心ではうらやましい。自分は恋愛すらままならず、ひとりきりの夜を持て余しているからだ。

記事ではこれまで、9月に刊行された『33歳という日々 シングルマザー、ゆみの場合』より、4歳の娘ネネとふたり暮らしの日々をお伝えしてきた。父親がいない分、完璧なお母さんになって、ネネの笑顔を守ろうとがんばっているが、時に、自分ひとりで背負う責任の重さや、弱音を吐く相手すらいない孤独に押しつぶされそうになる、ゆみが主人公の話だ。

残業ができず、同僚に罪悪感

大企業に勤務し、出産前は仕事に邁進してきたゆみは、保育園の送迎で残業ができなくなり、忙しく働く同僚たちに罪悪感を持っている。

誰よりも先に会社を出るゆみを、ネネは満面の笑みで迎えてくれた。だが、帰り道にネネの口から飛び出た「犬を飼いたい」という言葉にゆみの心がざわつく。

第6話では、「犬は飼えない」というゆみの答えに、ネネが正面から感情をぶつけてくる。「なんで」「どうして」と繰り返されるネネの問いに対し、ゆみは言葉を失う。そして最後に飛び出た「パパがいないから？」という問い。

頭ではいつか聞かれるとわかっていたはずなのに、次の言葉が出てこない。

納得できないネネのしつこさに、ゆみもまた声を荒げてしまう。

わがままに子どもらしくいてほしいと思っているのに、いざとなったら語気を強めて娘を黙らせてしまった自分に自己嫌悪するゆみ。

さらに、自分には父親がいて、「父親がいない人生を考えたこともなかった」ことへの後ろめたさもぬぐえない。

ネネに父親がいないことも、保育園の送迎で残業できないことも、昼間誰もいない家で犬など飼えないことも、そのどれもがゆみひとりのせいではないのに、なぜゆみは自分をこんなにも責めなくてはならないのだろう。

◇ゆみが持つ罪悪感は、シングルマザーだけのものではない。子どもを大切に想う親なら、誰しもが完璧な親になりたいと願う。だが実際、理想通りの完璧な親になれた人は、どれくらいいるのだろうか。

怒るより叱る、黙らせるのではなく理解させる。

頭ではわかっていても、忙しい朝に意固地なこだわりを見せたり、やり残しがたくさんある晩になかなか寝てくれなかったりすると、感情的になることもある。親の勝手でこんなに怒ってと、子どもの寝顔に謝る夜も、多くの親が経験している。

それでも朝は来て、子どもは日一日と確実に成長していくのだ。

第7話に続く。

